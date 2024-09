Celéricos preparativos para la inminente puesta en marcha del Centro Comercial a Cielo Abierto Crespo

Estación Plus Crespo

El impulsor de la iniciativa, Cont. Fernando Huck, explicó a FM Estación Plus Crespo que desde octubre 2024 estará habilitado. Aseguró que: “Crespo contará con un atractivo importante, para favorecer al turismo y al comercio”.

Crespo contará con un “Centro Comercial a Cielo Abierto” El impulsor de la iniciativa, Cont. Fernando Huck, explicó a FM Estación Plus Crespo que desde octubre 2024 estará habilitado. Aseguró que: “Crespo contará con un atractivo importante, para favorecer al turismo y al comercio”.

El martes 8 de octubre, se colocará la piedra fundamental y se planifica el corte de cintas, que dejará oficialmente inaugurado el "Centro Comercial a Cielo Abierto" de Crespo (CCCA).

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, se trató sobre tablas y se aprobó por unanimidad, un proyecto de ordenanza girado por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se crea el "Distrito Comercial Norte". Se trata de una rezonificación y este nuevo espacio está comprendido por los terrenos contenidos entre los límites: Ruta Nacional 12, acceso Pte. Alfonsín, Alemanes del Volga, hasta una extensión de dos matrículas inmuebles.

Mediante dicha normativa, se habilitó que en ese sector se lleven adelante actividades comerciales, de esparcimiento y turismo. De hecho, a instancias de la fundamentación, el concejal Beltrán Cepeda, enumeró: "Está estipulado que se permitan institutos de belleza, peluquerías, locales bailables, bares, heladerías, cafés, parrillas, pizzerías, salón de té, pool, billar, bowling, salas de juego, casinos, pub, boliches".

A partir de la normativa, rápidamente el desarrollador privado, Ctdor. Fernando Huck, dió inicio a las tareas tendientes a plasmar el ambicioso proyecto. En un extenso diálogo -ver video en esta publicación- con FM Estación Plus Crespo, explicó: "Nosotros le llamamos Paseo Turístico Comercial Temático, porque será el primer emprendimiento turístico serio que hay en Crespo. Porque no hay nada. Lo más lindo que hay para quienes hacen turismo los fines de semana, es el Parque del Lago. Estacionan muchos autos ahí, pero no es algo que tenga un atractivo convocante para quienes vienen de otros lugares. Venimos soñando con darle un atractivo turístico hace muchos años".

"Hemos puesto cloacas, agua, alumbrado público. La red de energía eléctrica se la vamos a donar a ENERSA, ya tuvimos una reunión con ellos para mejorarla. A las calles la vamos a donar a la Municipalidad y serán calles públicas", comentó el contador y agregó: "Esas 4 hectáreas, hoy son Zona Comercial Norte, para todo tipo de actividad comercial, turística y demás".

Una característica de arquitectura en la infraestructura edilicia, será una distinción del sector. Al respecto, Huck contó: "Pensé cuál sería el mayor atractivo que podríamos darle y ya que hay una entrada tan temática -como el pórtico, tipo alemán, de la Edad Media-, el Castillo es lo mismo y la idea es hacer un paseo temático para atraer el turismo. Todas las construcciones que se hagan ahí de ahora en más, tienen que tener forma de Castillo. Todos con frente de ladrillos de cemento y arriba ese diseño de sube y baja, llamado Almena, que antes se usaba para tirar. Se unifica en eso".

"También vamos a colocar juegos infantiles, dado que lo vamos a habilitar prácticamente durante todo el día. De no continuarse profundizando la crisis económica, en unos tres años eso va a estar poblado de negocios", afirmó el inversor, al momento de aventurarse sobre la proyección final.

"Construimos los tres primeros edificios típicos -que son Castillos-, donde funcionará un comedor, de 200 metros cubiertos -que en estos días estaremos cerrando contrato-, y dos salones más -de 100 metros cubiertos-, que la gene podrá comprarlos o alquilarlos", precisó y continuó: "La ordenanza establece que sean múltiplos de 5 metros, o sea que la gente si necesita un negocio chico de 50 metros -porque incluso el alto permite hacer entrepiso-, puede tenerlo. Además, dejamos un espacio más grande libre, como para quienes proyecten hacer una exposición de autos, camiones o similares".

"El Centro Comercial a Cielo Abierto es un conglomerado de negocios, pero le anexamos la figura de Expo Crespo Comercial, Industrial, Agropecuaria, Artesanal y de Servicios, para cerrar todo el circuito de las actividades que nosotros queremos que funcionen ahí, en forma permanente, diariamente", acotó.

También se inaugurará el "Centro de Artesanos y Emprendedores. Y previamente, la pavimentación de unos 220 metros de calle Alemanes del Volga -la primera mano de la avenida, entre el Castillo y el Parque del Lago-. Me pidieron si podía proveer el hormigón de Crespo Hormigones, acepté y ya la están hormigoneando", reveló. El empresario refirió que "es un convenio público-privado, donde ellos aportan la mano de obra y se puede concretar una obra que sino sería difícil de hacer, más teniendo en cuenta que no hay muchos vecinos". Después se continuará por la calzada restante, anticipó.

Grandes expectativas

Fernando Huck referenció que "si de los 7.000 vehículos que transitan por día por el acceso, podemos redirigir el 5% ó 10% al CCCA, le va a dar vida a toda esa zona".

Los emprendedores y empresarios interesados ya pueden planificar y definir su llegada al sector: "Pueden hacerlo alquilando su espacio o comprándolo. Tendrán en forma promocional un tiempo para instalarse, y también habrá a nivel municipal una promoción para promover la instalación".

"Queremos lograr que el turismo sea nuestra industria sin chimenea. Que Crespo tenga un circuito para fomentar el turismo, y quien llega ya también visita la ciudad, va a un kiosco, la gomería, a la estación de servicios, conoce más la ciudad. Queremos que sea un derrame para todo Crespo, un beneficio para todos", concluyó.