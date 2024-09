Cultural y Sarmiento no se sacaron ventaja en la 2ª fecha de la Zona Sur “B”. Fue empate 1-1 en la Copa de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Estación Plus Crespo

En este mismo grupo, Unión y Cañadita Central también empataron 1-1 en Seguí. Agustín Metz adelantó al Tricolor en la etapa inicial, mientras que Pablo Rodríguez estableció la igualdad en el segundo tiempo.

En la venidera jornada, el Verde recibirá a Cultural y Sarmiento a Cañadita.

FORMACIONES

Cultural 1: Nicolás Velázquez; Marcos Bitz, Martín Gay, Diego Roskopf (Pedro Navarro), Jonathan Torres; Facundo Aguirre, Valentín Paul, Facundo Wachtmeister (Gustavo Gauna), Pedro Lía (Cristian Zárate); Jerónimo Rodríguez; Bautista Schoenfeld. DT: Haroldo Schneider.

Sarmiento 1: Walter Heit; Carlos Espinosa, Facundo Neiff, Rodrigo Schmidt, Agustín Cantero; Ramón Zárate (Facundo Schoenfelt, reemplazado por Santino Repp), Francisco Canoza, Jonathan Carruego (Lautaro Schoenfelt); Maximiliano Fernández, Matías Stricker; Martín Espinosa (Nahuel Cordero). DT: Carlos Méndez.

Partido jugado el 29/09/2024. Cancha: Eduardo Stieben Wirth de Cultural. Goles: 18’pt Martín Gay e/c (S) y 45’st Bautista Schoenfeld (C). Expulsado: Carlos Méndez, DT (S). Amonestados: Paul, Lía y Navarro (C); C. Espinosa, Schmidt, Cantero, Stricker y M. Espinosa (S). Árbitro: Matías Toranzo.

FORMACIONES

Cañadita 1: N. Schönberger, Agustín Galliussi, Nicolás Riquel, Federico Riquel, Lucas Taborda, Milton Spinelli, Mmiguel Servin, Agustín Metz, Joaquín Bottegal, Johan Villalba y Lautaro Osuna. DT: José Mancuello.

Unión 1: Marcos Dalinger, Víctor Gassmann, Alex Gassmann, Antonio Heck, Luciano Benítez, José Donda, Joaquín Ríos, Pablo Rodríguez, Marcos Cian, Kevin Sian y Francisco Rothar. DT: Walter Acosta.

Partido jugado el 29/09/2024. Cancha: Roberto Cerrudo de Cañadita. Goles: Agustín Metz (CC) y Pablo Rodríguez (U). Árbitro: Iván Monzón.

RESULTADOS (2ª FECHA)

ZONA SUR “A”

Atl. María Grande 0-2 Viale FBC

Diego Maradona 0-5 Litoral

ZONA SUR “B”

Cultural 1-1 Sarmiento

Cañadita 1-1 Unión (C)

ZONA NORTE “A”

Dep. Bovril 2-0 Juv. Sarmiento

Atl. Hasenkamp 2-0 Unión Alcaraz

ZONA NORTE “B”

Unión A. Cerrito 2-1 Hernandarias

Independiente FBC 1-1 Dep. Tuyango

POSICIONES

PRÓXIMA FECHA (3ª)

ZONA SUR “A”

Litoral-María Grande

Viale FBC-Diego Maradona

ZONA SUR “B”

Unión-Cultural

Sarmiento-Cañadita

ZONA NORTE “A”

Juv. Sarmiento-Hasenkamp

Unión Alcaraz-Dep. Bovril

ZONA NORTE “B”

Tuyango-Cerrito

Hernandarias-Independiente