Inauguración histórica: Aldea María Luisa cortó las cintas de su Estación Depuradora de Aguas Residuales

Hace 4 años se ponía en marcha el sueño de encaminarse en una política pública que cambiara sustancialmente la calidad de vida de los vecinos de Aldea María Luisa: contar con una planta de tratamiento de líquidos cloacales, para que el servicio llegue a cada domicilio. La gestión de Luis Pablo Schonfeld tomó la responsabilidad de hacer realidad ese ambicioso proyecto y en la mañana de este 10 de octubre, la comunidad celebra la meta cumplida, con una inauguración histórica.

Previo a la ceremonia y en diálogo con FM Estación Plus Crespo, el presidente municipal manifestó: "Es una obra largamente esperada, por mucho tiempo anhelada y estudiada. A la primera reunión la hicimos el 23 de octubre del 2020, con la empresa que luego fue la adjudicataria de la obra, que nos hizo el anteproyecto y después resultó licitada. Era en plena pandemia. Tras algunos años de idas y vueltas -con la obra parada, con el reinicio a valores de hoy y demás-, se concretó. Se hizo todo con fondos propios, sin la ayuda de Provincia ni de Nación. En un cálculo actualizado, es una inversión de 1.000 millones de pesos o 1 millón de dólares. Entonces es un gran orgullo para la Municipalidad, pero sobre todo para el pueblo de María Luisa".

Llevando claridad a la ansiedad que la obra produce en la Aldea, Schonfeld detalló: "A partir de la semana que viene, vamos a estar en condiciones de empezar con las conexiones. La conexión se fijó en un precio razonable e incluso se puede abonar en 6 cuotas. Lo haremos desde el municipio, con personal propio, para que al vecino también le sea más fácil incorporarse a la red sin problemas y evitar que algún particular rompa mucho las calles, porque el costo de reparación es realmente muy caro. El personal municipal tiene más cuidado, conoce el proyecto, con lo cual no precisa hacer tantas rupturas en casos específicos".

Aldea María Luisa cuenta con un tendido parcial de cañerías cloacales, aunque no tenían uso ni finalidad alguna, ya que no contaban con planta de tratamiento que permitiera el funcionamiento de la estructura. Schonfeld indicó que "el pueblo está prácticamente con el 75% de la red cloacal extendida -sacando un loteo grande nuevo, que todavía no está incluido-, pero el barrio alto y toda la parte vieja de la Aldea, está con su conexión cloacal". En tal sentido, rememoró: "Eso se hizo antes del 2015, en un período donde estuvo el Presidente de Junta, Juan José Segovia. La Provincia hizo esa licitación, la empresa hizo varias cosa, hubo juicio, porque terminó esa estafa. Recibimos eso y empezamos la gestión, aunque no se logró nada en esos cuatro años -cuando era Presidente de Junta-. Después, en el primer período de la gestión como Intendente, cuando Enrique Cresto era Presidente del Enohsa, se hizo una segunda etapa, donde se cubrió prácticamente el 50%. También esa obra del Enohsa tuvo inconvenientes, por falta de pago, y los tiempos se fueron dilatando. Enohsa nos debe desde hace dos años prácticamente -a valores de aquella época-, cerca de 4 millones de pesos, que justamente la semana pasada tuve una reunión de diálogo profundo, para ver cómo podemos hacer para que lo paguen. Al rato de esa charla, Nación anunció que va a suprimir el Enohsa, de manera que no sabemos qué pasará. Pero la obra se terminó, pagó la Municipalidad a la empresa y gracias a Dios ya estamos inaugurando".

