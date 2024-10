Especialista explicó por qué los aviones dejan marcas blancas en el cielo: ¿Afectan al clima?

Las estelas de los aviones y su incidencia en la posibilidad de que no permitan llover, es una teoría que despierta curiosidades y conspiraciones. Rodolfo Daniel Sánchez, doctor en Física y licenciado en Química, precisó a FM Estación Plus Crespo las verdades científicas. El ex director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología en la Comisión Nacional de Energía Atómica y Conicet, aclaró las aristas del debate.

En épocas de sequía o en períodos en los que las precipitaciones se registran en una cantidad por debajo de lo normal, resurgen con fuerza los comentarios y publicaciones en redes sociales, que apuntan como causal, al paso de los aviones que dejan una marca blanca en el cielo. Esta suposición de estelas químicas, cosecha adhesiones y rechazos. Lo cierto, es que mientras las opiniones populares buscan ganar pulseada, la ciencia tiene respuestas concretas.

Rodolfo Daniel Sánchez, doctor en Física y licenciado en Química, investigador científico, profesor del Instituto Balseiro y ex director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología en la Comisión Nacional de Energía Atómica y Conicet, mantuvo un extenso diálogo con FM Estación Plus Crespo acerca de estas versiones, y en principio precisó qué es esa marca blanca que deja el recorrido: "La gente por ahí se asusta al ver que pasó un avión y dejó una estela persistente, una especie de nubosidad que queda, que es muy rara y no siempre se visualiza. Si al mismo avión lo veo pasar a diario, no siempre queda la estela. Esto tiene una explicación científica, no muy complicada de entender. Tenemos que tener en cuenta que es vapor de agua, producto de la combustión del kerosene que llevan los aviones. Para que los motores funcionen, eso se quema y normalmente los desechos son dióxido de carbono y agua. Esto ocurre en cualquier motor de combustión. De los automóviles que circulan en la calle, en días fríos vemos el humito que sale por el caño escape, pero a mayor temperatura no advertimos ese vapor, que también se desprende pero a un ambiente caliente. Se está emitiendo dióxido de carbono y agua. Por el principio que todos sabemos, si baja de 0° C, se transforma en hielo. La altura a la que van los aviones, normalmente son 10.000 metros y la temperatura que hace ahí, son -55° C. O sea que, desde ese punto de vista, ni bien es expulsado ya se convierte en un cristalito de hielo. También ayuda mucho el hecho que la presión es mucho más baja en la atmósfera, que la que tenemos a nivel del suelo. Hay 200 milibares normalmente de presión a esa altura. Con lo cual, si uno se fija en lo que se conoce como el diagrama de fase del agua, el estado natural en esas condiciones de presión y temperatura, se convierte en hielo sólido".

¿Por qué a veces se ve la estela y en otras ocasiones no?

Formulada la incógnita, el especialista se explayó: "Tiene que ver mucho con la humedad relativa que hay a 10.000 metros de altura, por donde van los aviones. Que no es el mismo valor de la humedad relativa que informan las radios y los medios de comunicación o las mediciones que hacemos, ya que esos son porcentajes a nivel suelo. En altura, no necesariamente el valor es igual. Entonces, hay que fijarse si la humedad relativa a esa altura, está cerca del 100% o si es muy baja. Si es muy baja -del orden del 20%-, el hielito que se formó al pasar el avión, se va a pasar a la fase de vapor y enseguida veremos que esa colita blanca que deja el recorrido del avión, se disuelve". De allí se desprende, que cuando la humedad relativa en las alturas es alta, la estela se muestra más gruesa y se mantiene en el cielo por más tiempo; pero cuando la humedad relativa en las alturas es baja, la estela se muestra tenue y poco duradera o directamente no se visualiza.

¿Cómo conocer la humedad relativa en la altura?

Sánchez contó que cualquier persona puede acceder a esta información en tiempo real, ya que "hay dos aplicaciones del celular que uno puede bajarse. Una es Flightradar24, que suministra el dato de qué aviones están volando en ese momento y en qué dirección. Para todo el mundo es impresionante el sistema, hasta para usos simples, en mi caso, cuando viene un familiar y lo tengo que ir a buscar al aeropuerto, veo así exactamente a qué hora está llegando el avión, si viene retrasado o no. Ahí identificamos la ruta aérea, qué avión es -si es un Boeing u otro tipo-, a qué altura va. Si está a 10.000 metros u 8.000. Y después hay una segunda aplicación, que se llama Windy, que es meteorológica. Tiene mucha información de los satélites, que le permiten a uno visualizar a través del mapa, los diferentes parámetros meteorológicos. Entonces hay uno que es la humedad relativa. Cuando uno selecciona ahí, nos da un mapeo de colores, que si está azul quiere decir que está cerca del 100% de humedad relativa, si está naranja es más baja -del 5% o 20%. O puede haber sectores en donde esté azul y otros sectores donde esté naranja. Tenemos que adicionalmente recurrir a esos datos, porque esto está hecho por capas. Con estas dos aplicaciones, cualquier persona puede ver que no se trata de ninguna teoría conspirativa, de que haya alguien que está tratando de envenenarnos para que las farmacéuticas se enriquezcan, ni nada similar, sino que son aviones normalmente comerciales, que dejan la estela porque se dan las condiciones meteorológicas para que quede una estela persistente o muy larga, dado que hay una alta humedad relativa a 10.000 metros de altura".

Versiones que distorsionan información y cimientan las falsas teorías

Claro está, que erróneamente se manifiesta que las estelas de aviones podrían incidir negativamente en la ausencia de lluvias y peor aún, que intencionalmente se liberan partículas para impedirlas. La conspiración tiene raíz al alterar parte de una información, sobre lo cual el especialista contó: "Los chinos, cuando fueron sede de las Olimpiadas Beijing, tenían un problema de contaminación muy grande -que en estas últimas décadas lo lograron revertir plantando árboles, tratando de poner más filtros en las industrias y demás; o sea, evitando que se contamine el cielo y tener ese smog-. Entonces, antes de las Olimpiadas hicieron que cayera una lluvia localmente, para poder tener el cielo más o menos lindo el día del comienzo de los juegos deportivos. Pasaron aviones, que van sembrando unos cristalitos de yoduro de plata, que sirven para nuclear cuando se está armando la tormenta. Induce a que no se forme el hielo y ahí pueda llover. En este caso, lo usaron para que se genere la lluvia y limpiar la atmósfera. Eso existe, inclusive en Estados Unidos hay empresitas que hacen este servicio para agricultores, donde requieren que caiga alguna lluvia puntual, focalizada, porque se les está secando todo. Pero, son cosas muy locales. Algunos toman eso, que es parte de la realidad, lo que es reducir la contaminación global y hacen un cóctel, que terminan sacando una teoría conspiranoica. Yo aquí en la Argentina no conozco ninguna empresa que brinde ese servicio. Sí, en algún momento se hacían investigaciones, donde los agricultores tenían una especie de cohetes pequeños, que los mandaban y explotaban, tirando cristalitos para tratar sobre todo de romper la tormenta, para que no caiga el granizo. Entonces, el objetivo es que se produzca la lluvia antes de que se forme el hielo. Eso en una fase experimental. Pero insisto, no he visto nunca en este país un servicio que brinde la posibilidad de hacer llover o impedir la lluvia. El clima es muy difícil de manejar".

"Lo importante es estar tranquilo", destacó Sánchez y analizó: "No caer en estas fake news o conspiraciones que son armadas, y muy divulgadas por Internet. Los estudios de antropología que estuve viendo acerca de esto, es que desde el auge de Internet hay muchas teorías de este tipo que están dando vueltas, que son fakes. Ellos le encuentran algún tipo de explicación para el tipo de persona que divulga este tipo de teorías, que lo toman muy apasionadamente, que es luchar contra algo y tratan de evangelizar de alguna forma respecto a la teoría y buscan convencer. Se publican montones de cosas y uno tiene que aprender a filtrar".

A instancias de analizar el impacto de las posturas que inducen al error, Sánchez comentó: "Tampoco es que solamente la estela, es una teoría conspiranoica. Hay gente que es antivacuna y que cuando te ponían la Sputnik, decían que te ponían un chip para controlar tu cerebro. Que el hombre nunca llegó a la luna. Entonces, hay varias factores mezclados en estas cosas".

Temporadas y cambios en los vuelos

El doctor en Física y licenciado en Química, Rodolfo Sánchez, narró una experiencia en cuanto a la temática tan debatida a lo largo y ancho del país. El investigador científico recordó: "Empecé a estudiar este tema, porque un día abro el diario y me encuentro con que un grupo de personas llegaría al Concejo Deliberante de Bariloche pidiendo que se expidan por las estelas que dejaban los aviones en el paso por los cielos de la Patagonia. En otoño y en primavera, son situaciones en donde se dan estas condiciones y aparte, los cielos están limpios, porque después viene el invierno, que está mayormente nublado. Hoy -viernes- me estuve fijando y muy cerquita de Bariloche, ya empieza a haber una humedad relativamente importante y si pasa un avión, casi seguro dejará las estelas. Sin embargo, no las podemos ver porque justo está nublado. Están dadas las condiciones, sólo que no las podemos visualizar. Hay días que son diáfanos, un cielo celeste impresionante y pasa un avión y deja una estela. Y uno ve que la humedad relativa a 10.000 metros de altura, por donde pasó el avión, es 100%; entonces, ese cristalito de hielo que se formó tiene posibilidad de disolverse y te queda la estela blanca atrás del avión, la cual atraviesa todo el cielo e inclusive se mueve. Pasa en París o en Barcelona, donde también se dan estas condiciones y no genera comentarios, porque como el tráfico aéreo es tan brutal en el hemisferio norte, prácticamente se ve el cielo cuadriculado por todas las estelas.No es una cuestión particular de Entre Ríos ni tampoco de Bariloche ni de ninguna ciudad Argentina, se da en todo el mundo y eso también es importante recordar".

"Una vez, debatiendo con una persona que defiende un poco estas teorías sin sustento, me decía, 'pero cuando nosotros éramos chicos no lo veíamos'. Sí, pero la tecnología de los aviones también era diferente. Volaban más bajo, hoy vuelan más alto -para tratar de gastar menos combustible, porque hay menos resistencia al aire-, entonces hay más probabilidad de que la estela se forme. También los mismos motores han cambiado", explicó el ex director del prestigioso Instituto.

Aceptar que el clima está cambiando y asumir el desafío que implica

"Lamentablemente, hay un cambio. Algunos dicen por la actividad del ser humano, pero a mí me gusta ser un poco más claro y decir: el capitalismo hace que por la explotación masiva de los recursos y sin planificación, a veces, haya una desmesura", resumió el destacado especialista.

En esa misma línea de pensamiento, acotó: "Los huracanes -como este Milton, que azotó en la zona de Florida-, son cada vez más grandes, más peligrosos. Tenemos que ser conscientes de que se está produciendo esto y ver cómo nos replanteamos como humanidad, buscar la forma para convivir, porque la Tierra es una sola y tampoco nos podemos ir a otro lado. Tenemos que cuidar lo nuestro. Entonces, en ese aspecto, es importante no dedicar la cabeza, el tiempo y el esfuerzo a una fake news o una teoría conspiranoica, y sí atender los problemas reales que hay y ver cómo podemos resolverlos, aportando cada uno de nosotros", concluyó.