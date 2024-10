Rogelio Frigerio inauguró 4 viviendas de ladrillos PET en Crespo

Estación Plus Crespo

En la tarde de este martes, se llevó a cabo la entrega de llaves y la presentación oficial de 4 viviendas ubicadas en Barrio Guadalupe de Crespo. La ceremonia fue compartida entre autoridades provinciales y municipales, que dejaron inauguradas las unidades habitacionales emplazadas en Avda. Los Constituyentes, entre Los Talas y Rafael Obligado. Tienen la particularidad de haber sido construidas con ladrillos a base de PET triturado.

De manera muy didáctica, el intendente Marcelo Cerutti explicó el proceso y las acciones claves con las que estas edificaciones se hicieron realidad, e instó a la población a continuar convirtiendo las botellas que se desechan en insumo indispensable para la construcción de ladrillos PET. Cada 30 botellas, se obtiene la pasta necesaria para un ladrillo.

"Es un día muy especial. Es la concreción de un sueño, de un proyecto que lleva muchos años, esta idea de reutilizar las botellas de plástico en la construcción de ladrillos y éstos en viviendas, que se convierten en hogares para esta gente. Hacíamos los cálculos y en estas casas debe haber cerca de un millón de botellas reutilizadas, que en lugar de contaminar, le dan una solución a un montón de personas que lo necesitan. Es una fórmula secreta del municipio, que no tienen intención de compartirla, pero sí compartir la experiencia y ayudar a que en otros municipios de Entre Ríos, la Argentina y de otros países, puedan aprovechar esta tecnología. No solamente tiene la bondad de reciclar basura, sino también de hacer casas más sustentables; porque este ladrillo es mucho más aislante que los tradicionales, más liviano, requiere menos infraestructura. Por todos lados es una feliz noticia", sostuvo el mandatario entrerriano, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo.

Frigerio resaltó: "Con Crespo estamos acostumbrados a marcar una tendencia y ojalá esto tenga una proyección provincial, nacional y países vecinos, a los que les podamos aportar esta tecnología, con ladrillos que han sido avalados por el CONICET. Transforma un problema en una solución para mucha gente".

Las casas recibieron la bendición, durante las invocaciones religiosas a cargo del Pastor Emanuel Plem y el Padre Rubén Schmidt.

El intendente Marcelo Cerutti; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el gobernador Rogelio Frigerio, entregaron las carpetas correspondientes a los 4 adultos mayores que resultaron beneficiados. Este cupo de unidades habitacionales funcionará con la misma modalidad que los demás complejos con que cuenta la Municipalidad para la tercera edad.

Cada una de las viviendas cuenta con cocina-comedor, una habitación, baño, sector de lavadero interno; y están dotadas de equipamiento para disponer de calefacción y energía solar. Asimismo, reúne los criterios de accesibilidad en el diseño.