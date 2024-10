La Dirección Inteligencia Criminal capacita a policías de toda la provincia en ciberdelitos y nuevas estafas virtuales

Este miércoles, la ciudad de Diamante fue el punto de encuentro de funcionarios policiales que prestan servicio en las diferentes comunidades que componen el departamento, quienes asistieron para capacitarse en uno de los recurrentes tipos de delitos por estos tiempos: los vinculados al uso de la tecnología.

Acerca de la iniciativa, el Subdirector de la Dirección Inteligencia Criminal, Crio. Myor. Cristian Van Derdonckt, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Nuestra presencia en cada una de las localidades a las que llegamos, obedece a una política institucional del Comando Superior de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, toda vez que personal de la plana mayor se acerca frecuentemente a las Jefaturas Departamentales que están jalonadas en todo el territorio entrerriano. En este caso, me encuentro con personal a cargo en la ciudad de Diamante, para ni más ni menos llevar adelante una charla de capacitación con los oficiales de Policía que conforman la Jefatura Departamental Diamante -ya sean Oficiales Jefes conductores, Jefes de Comisaría, u oficiales subalternos, que son aquellos profesionales que justamente reciben al vecino, al denunciante, a los miembros de la sociedad que han sido víctimas de alguna inconducta relacionada con el ciberdelito -tan en puja hoy en día. El próposito es dotarlos de conocimiento a cada uno de ellos, que va a redundar en un mejor servicio de la Policía de Entre Ríos hacia la comunidad. La institución se encuentra preocupada y ocupada por los delitos que se consuman en la provincia y el cibercrimen no es ajeno. Tampoco es menos cierto, que nuestra Policía está en constante capacitación para perseguir este tipo de delitos, que no son pétreos, sino que van mutando día a día".

"Es muy importante que el vecino denuncie que ha sido víctima de un ciberdelito", destacó el Subdirector y en esa línea de reflexión, agregó: "La denuncia es fundamental para ingresar al servicio de justicia que merece quien ha sido perjudicado. A partir de ese momento, la Policía de Entre Ríos -a través de sus distintas áreas, como pueden ser la División Delitos Económicos o la Dirección Inteligencia Criminal, mediante sus Divisiones Cibercrimen, Técnicas especiales, entre otras-, comienzan a trabajar como netos auxiliares de la justicia; de manera intestina con los Agentes Fiscales jurisdiccionales que intervienen, o los Secretarios en el caso que intervenga la justicia de excepción. Mediante ese mecanismo se llevan adelante todas las labores para cumplir con las normas del Código de Procedimiento de Entre Ríos o el Código de forma en lo Penal de la Nación, para cuidar los cuerpos y rastros del delito. Recabar todas las pruebas es lo que da base a la acusación. Esto se hace permanentemente. Esta área específica, de la cual hoy soy Subdirector, lleva adelante dicha labor en forma cotidiana".

Con la mirada puesta en la amplitud poblacional que muchas veces se encuentra vulnerable frente este tipo de operatorias delictuales, Cristian Van Derdonckt recomendó a la población: "Es fundamental la prevención. Es una arma formidable, que está al alcance de todos, para que este tipo de delitos no se consume. Adquirir información fehaciente es esencial y por eso la Policía de Entre Ríos, a través de esta Dirección, brinda capacitaciones constantes a la comunidad. Se pone énfasis en los centros de jubilados o de adultos mayores y similares espacios de la tercera edad, dado que una alta tasa de los ciberdelitos, producen víctimas en este rango etáreo. Hubo muy buena asistencia en jornadas abiertas de capacitación, tanto en Gualeguay, como en Hernández -entre las más recientes-, y estamos dispuestos a continuar dotando a la comunidad de herramientas de prevención, a lo largo y ancho de la provincia", ratificó.