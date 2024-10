El 4 de noviembre se inaugurarán las remodelaciones de la sede SUOYEM Crespo

Estación Plus Crespo

El 8 de noviembre se celebra el Día del Empleado Municipal; sin embargo, como cada año, la jornada no laborable se traslada conforme el cronograma de la Fiesta Nacional de la Avicultura, por lo que el asueto operará el lunes 4. Ese corrimiento anticipado, permitirá a los trabajadores dependientes de la Municipalidad de Crespo festejar la efeméride que distingue a su labor diaria y en Crespo, será un día emotivo a nivel sindical.

Noelia Götte, secretaria general del SUOYEM Crespo, anticipó a FM Estación Plus Crespo: "Estaremos haciendo la inauguración de las remodelaciones, que han quedado muy bien y estamos ya ultimando los detalles. La idea que tuvimos fue renovar el edificio donde funciona la sede, que desde hace 20 años no se le hacía el mantenimiento correspondiente, con lo cual más que un objetivo era una necesidad imperiosa. Nos enfocamos en ponerlo en condiciones, desde refacciones en el techo, crear una oficina en la parte superior -que estaba programada tiempo atrás, pero no se concretaba-, que será de mucha utilidad tanto para capacitaciones, como para el funcionamiento administrativo del Sindicato. Se hicieron varios trabajos, que los estaremos presentando formalmente".

La ceremonia está prevista "para el 4 de noviembre, a las 11:30, contando con la presencia de autoridades municipales, de FESTRAM -Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, a la cual estamos adheridos-, e invitados especiales. Haremos el acto, se exhibirán las remodelaciones y proyectamos un reconocimiento a ex secretarios generales, que quedan muy pocos. A las 12:30 se compartirá un almuerzo con las autoridades y empleados municipales. Lo importantes es poder reunirnos y compartir un lindo momento, más con este motivo que impulsa a festejar nuestro día", precisó la dirigente.

Reparaciones, refacciones y todo lo que incluye el rubro de la construcción, representa por estos tiempos importantes erogaciones para quienes deciden avanzar en ese tipo de concreciones. Al respecto, Götte señaló: "Se hizo todo con fondos propios, de la misma cuota sindical. Felizmente hemos terminado de pagar las deudas que existían -allá por el 2019-, y ahora podemos decir orgullosos que no debemos nada. Ya no queremos hablar más de bonos ni de acreencias con los negocios de la ciudad, sino que se trabaja con el sector comercial en descuentos y siempre buscando acordar beneficios para los afiliados. Tenemos saneada la parte financiera y con el dinero que va ingresando de las cuotas sindicales, se remodeló el salón y se hacen acciones en favor de los municipales".

En cuanto al salón del SUOYEM Crespo, que tradicionalmente integra la conocida nómina de espacios buscados por los crespenses para sus eventos, la secretaria gremial explicó: "Judicialmente estaba casi perdido, pero hemos pagado todo y con la inauguración de remodelaciones en los otros sectores, queremos también dar vuelta la página, dejar atrás esos capítulos de nuestra historia y mirar para adelante. El salón está en buenas condiciones y constantemente hay reservas de fiestas, reuniones, despedidas festivas y demás. Actualmente estamos sólo alquilando a los afiliados o sus familiares, porque es mucha la demanda y hemos decidido reducirlo sólo a esos casos, porque se le cobra un precio módico al afiliado y es uno de los beneficios que le brinda el Sindicato. Al menos en la época venidera, el uso será para afiliados y sus familiares", confirmó.