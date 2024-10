Vecinos de Seguí movilizados por "delincuentes reincidentes" que mantienen su libertad

En la noche del lunes, un nutrido grupo de vecinos mantuvieron su presencia autoconvocada frente a Comisaría Seguí, exigiendo explicaciones a las autoridades policiales y pidiendo medidas que les impriman mayor seguridad.

El propio Jefe de la División Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Walter Giordano, pocas horas después del contacto directo con los vecinos, explicó a FM Estación Plus Crespo la problemática que atraviesa la localidad: "Hemos tenido actualmente conocimiento de algunos hechos delictivos contra la propiedad, ocurridos desde agosto, algunos con intervención policial y otros, lamentablemente, no se habían denunciado. En los que se trabajó, se han logrado imputaciones -en su mayoría, recayendo la sospecha de autoría con alto grado de certeza sobre una misma persona-. Incluso dentro del contexto investigativo, se han podido aportar pruebas de la presunta participación y se ha individualizado a quienes estarían en conexión y facilitando la comisión de los ilícitos. Son personas que están viviendo en Seguí, principalmente porque sus familiares -con quienes conviven- son oriundos de esa localidad. Socialmente ha generado un reclamo válido, el cual entendemos y por eso nos constituimos, para explicar los procedimientos que hemos estado realizando en torno a los hechos apuntados y que basaban la preocupación. Hubo detenciones, secuestro de los elementos buscados, y la puesta a disposición de la justicia, para que se tomen las determinaciones pertinentes en el marco de la Investigación Penal Preparatoria que corresponde".

En relación a los acusados, el Jefe de Operaciones reveló: "Tenemos individualizaciones de estos sujetos por protagonizar actividad delictiva no sólo en Seguí, sino que se los ha detectado con la misma conducta en otras ciudades o localidades vecinas".

El hombre sindicado de autor ha sido oportunamente detenido, trasladado por una comisión policial de Seguí hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná; sin embargo, la pronta recuperación de su libertad y la seguidilla de nuevos hechos delictivos perpetrados, indigna a los vecinos que esperan una justicia más estricta.

El "basta de puerta giratoria" excede a la función y decisión de la fuerza de seguridad provincial, sobre lo cual Giordano -respetando los criterios y plazos del Poder Judicial, explicó: "No descansamos y estamos comprometidos en seguir trabajando, en seguir aportando pruebas y prevenir hechos en la medida que nos sea posible. Algunas personas plantearon la posibilidad de prohibirles la entrada a la localidad, pero escapa a nosotros. Igualmente iban a realizar un escrito, con colaboración del municipio, para requerir a la justicia alguna medida, intentar algún tipo de resolución al respecto. Por ahí muchos desconocen que nosotros somos auxiliares de la justicia y no tomamos ese tipo de decisiones. La justicia tiene que trabajar de acuerdo a las garantías constitucionales que están establecidas -que por ahí son difíciles de interpretar para nosotros y para la sociedad, porque todos queremos que los tiempos sean otros-, pero eso no nos tiene que desalentar al compromiso ciudadano y cotidiano para con la seguridad. Cada uno desde la responsabilidad que le toca. Esta es una problemática que genera mucho malestar, porque son pueblos muy tranquilos, en los que la gente no está acostumbrada a que sucedan hechos delictivos. Les explicaba a los vecinos que es muy alto el índice de respuesta que se ha logrado en esa ciudad, con detenciones. Estadísticamente hay muchos más hechos en otros lugares y con menor índice de esclarecimiento, pero sabemos que eso no le alcanza a la gente, que está acostumbrada a vivir en otro tipo de contextos, más tranquilos. Ahora están sintiéndose afectados por personas que tienen una relación familiar con esa comunidad y estaremos redoblando esfuerzos para disipar esos problemas".

"Desde la Jefatura Departamental Paraná se tomó la decisión de realizar algunos cambios en el personal, dotar de algunos recursos, se conversó la coordinación para realizar los denominados Operativos Barrio Seguro, como para aportar desde la prevención", destacó el funcionario policial y agregó: "Estamos en esta instancia y ante la circunstancia mencionada, por lo que hemos escuchado cómo se encuentra la situación de convivencia entre la Comisaría y la ciudadanía, nos interesa fortalecer ese vínculo. De acuerdo a los lineamientos impartidos y los pedidos, tratamos de mejorar y estar a la altura de sus expectativas. Los alentamos a que si hay otro tipo de hechos, los denuncien y que ante cualquier sospecha, llamen al 101. Además, en las localidades pequeñas existe la posibilidad de que se conformen grupos de WhatsApp, donde esté integrando el personal policial, como para ir mitigando las problemáticas que surgen y todos tener un mismo canal de comunicación".

En la oportunidad, también estuvo presente el intendente de Seguí, Edgardo Müller, quien detalló las acciones que desde el municipio se encuentran llevando adelante en materia de seguridad pública y principalmente, manifestó su acompañamiento a los vecinos en esta petición que debe llegar a la justicia entrerriana.