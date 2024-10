Se actualizó el Virus TrickMo: qué hace y cómo proteger tu celular

Estación Plus Crespo

El virus TrickMo, popularmente conocido como "el virus bancario" ha mejorado su capacidad maliciosa, logrando en su nueva versión, llegar a desbloquear un Android. Atento a ello, la repartición especializada de la Policía entrerriana dió a conocer -ver el video publicado que antecede- detalles para que los usuarios puedan estar atentos y tomar recaudos.

La Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos precisó a FM Estación Plus Crespo que la versión actualizada de TrickMo tiene mecanismos mejorados para evadir ciertos análisis y obtener permisos adicionales. Recolecta el patrón de desbloqueo o el PIN del dispositivo mediante la presentación de una interfaz de usuario engañosa, que imita la pantalla de desbloqueo real del dispositivo. Con ello, los estafadores no sólo pueden ejecutar acciones maliciosas en el dispositivo, sino que quedan habilitados para concretar transacciones no autorizadas.

Este virus se propaga a través de aplicaciones maliciosas, enlaces fraudulentos y SMS, que llegan con funciones adicionales, las cuales permiten robar el patrón de desbloqueo o el PIN del dispositivo.

Este troyano tiene la capacidad de mostrar pantallas superpuestas, que ante un uso rápido del dispositivo, el usuario no lo detecta y así accede a claves y códigos de verificación. Ya con el dominio remoto, posibilita realizar transacciones.