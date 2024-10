Lanús perdió 1-0 con Cruzeiro de Brasil, en condición de local, en el marco de la semifinal de vuelta de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 y se quedó fuera de la competición por el 2-1 global.

En el partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, el delantero Kaio Jorge abrió el marcador para los brasileños a los 46 minutos de juego.

Con este resultado, los de Ricardo Zielinski se quedaron en las puertas de la final que tendrá lugar en Asunción, siendo la primera vez que Lanús pierde una semifinal continental. El domingo desde las 19.30, recibirá a Boca Juniors por la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Fernando Diniz clasificó a la final de la Copa Sudamericana por primera vez en su historia en lo que significó el primer triunfo del Cruzeiro en el ciclo del ex entrenador de la selección de Brasil. Por la fecha 32 del Brasileirao, recibirá el miércoles al Flamengo en el estadio Mineirao.

En el primer cuarto de juego, el equipo del Sur del Gran Buenos Aires salió a atorar y a lastimar a los de Minas Gerais con el envión de su gente que colmó la capacidad del recinto granate. Sin embargo, el Cruzeiro se fue acomodando en partido con el correr de los minutos pero fue Lanús quién tuvo la más clara con un mano a mano del uruguayo Luciano Boggio que el arquero Cássio le contuvo.

En los últimos cinco minutos de la primera parte, ambos estrellaron la pelota en el travesaño. Por el lado local, Marcelino Moreno reventó el palo horizontal con un fuerte remate desde lejos mientras que Kaio Jorge hizo sonar el palo derecho del arco de Nahuel Losada.

A los 46 minutos, el Cruzeiro abrió el marcador en el estadio Néstor Díaz Pérez con el gol de Kaio Jorge, quién ya había anotado en la ida. El mediocampista Gabriel Verón se fue mano a mano ante el arquero Losada, se la picó pero el ex Belgrano de Córdoba logró despejarla dejándosela servida a Kaio Jorge que remató una vez con la mala fortuna de que Ezequiel Múñoz interceptó el disparo pero, en la segunda oportunidad, no falló y puso el 1-0.

En el complemento, Lanús fue a buscar el empate que lo lleve a los penales pero sin ideas claras, quedando mal parado para el contragolpe de los de Minas Gerais que desaprovecharon sus chances.

Esta es la síntesis de Lanús vs Cruzeiro de Brasil por la Copa Sudamericana 2024:

Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 - Semifinal - Partido de vuelta

Lanús vs Cruzeiro de Brasil.

Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús, Buenos Aires.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

VAR: Derlis López (Paraguay).

Lanús: Nahuel Losada; Juan Cáceres, Ezequiel Muñoz, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez, Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Ricardo Zielinski.

Cruzeiro de Brasil: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Matheus Henrique, Walace, Lucas Romero, Gabriel Verón, Matheus Pereira; Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz.

Gol en el primer tiempo: 46m. Kaio Jorge (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L); 11m. Jonathan Torres por Gonzalo Pérez (L); 24m. Favio Álvarez por Luciano Boggio (L); 33m. Ze Ivaldo por Kaio Jorge (C); 40m. Lucas Silva por Lucas Romero (C), Ramiro por Matheus Pereira (C) y Lautaro Díaz por Gonzalo Verón (C); 46m. Leandro Díaz por Felipe Peña Biafore (L)