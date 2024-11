Racing es finalista de la Copa Sudamericana 2024

Racing es el nuevo finalista de la Copa Sudamericana 2024, al haber derrotado como local por 2 a 1 a Corinthians, en un partido disputado esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, por la vuelta de la semifinal de dicha copa.

El gol de Corinthians lo marcó el delantero Yuri Alberto, a los seis minutos del primer tiempo. Para Racing el volante Juan Fernando Quintero convirtió un doblete, el primero de ellos de penal, a los 31 y 34 minutos, para dar vuelta el resultado.

Quien arrancó mejor fue el “Timao”, y lo demostró desde el primer minuto, cuando un pase filtrado del volante argentino Rodrigo Garro, habilitó al delantero Memphis Depay, quien desbordó y puso un gran centro buscapié que, de no ser desviado al córner por el defensor Agustín García Basso, hubiera sido la primera llegada de peligro de Corinthians.

Cinco minutos después, el equipo brasileño se puso en ventaja. El delantero Yuri Alberto jugó una pared con el atacante neerlandés Memphis Depay, quien le devolvió la pelota con un taco y, con muy poco ángulo y ante el achique del arquero Gabriel Arias, Alberto colocó la pelota entre las piernas del guardameta, para terminar ingresando cerca del segundo palo.

A los 22 minutos, Corinthians erró un gol que pudo haber empezado a sentenciar un partido. Una gran pelota filtrada de Memphis Depay, tras una pelota perdida por Santiago Sosa, dejó mano a mano a Rodrigo Garro, quien tuvo todo el tiempo y espacio que necesitaba para encarar al arquero, que estaba adelantado, aunque su remate fue al cuerpo y desviado al lateral por Arias.

Racing jugaba muy apurado, sus líneas adelantadas hacían que, a pesar de contar con cinco defensores, los mismos no pudieran cubrir los espacios que dejaban a sus espaldas.

Promediando el primer tiempo empezó a aparecer en el partido el volante Juan Fernando Quintero y, junto a él, empezaron a llegar las jugadas de peligro de Racing. Controlando la pelota, apareciendo libre por los costados, con recortes y pases profundos, el enganche empezó a tomarle la mano a un partido que lo tendría como protagonista.

A los 33 minutos, y cuando el delantero Maximiliano Salas ponía un centro rasante, la pelota dio en la mano del volante José Martínez, quien la tenía demasiado extendida por detrás de su cuerpo, por lo que el local se encontró con un penal.

El ejecutante fue “Juanfer”, quien sacó un zurdazo furibundo que ingresó por el medio del arco e igualó las cosas.

Solo tres minutos después, el propio colombiano se encargó de dar vuelta el resultado y mandar a Racing a la final. Con la complicidad del alcanzapelotas, Maximiliano Salas pudo sacar un lateral rápido, que fue prolongado con la cabeza por el delantero Adrián Martínez. La pelota le quedó a Quintero, que apareció libre y habilitado por detrás de la defensa, encaró al arquero y sacudió de zurda para remontar el partido y provocar el delirio de la parcialidad local.

Nada más sacar del medio, Arias tuvo que volver a salvar a su equipo, ya que el delantero Yuri Alberto quedó mano a mano tras una pelota profunda, pero esta vez el arquero se impuso en el mano a mano y le robó la pelota con los pies.

En un segundo tiempo mucho más luchado que jugado, la única jugada clara fue para el local, cuando “Juanfer”, con una calidad impresionante, puso un centro con el borde externo del pie izquierdo que cayó preciso en los pies de Maximiliano Salas, pero el disparo del delantero se fue apenas ancho.

Así, el Racing de Gustavo Costas derrotó por 2 a 1 al Corinthians de Ramón Díaz y dirá presente en la final de la Copa Sudamericana 2024, en la que enfrentará a Cruzeiro de Brasil.

Su última final internacional había sido en 1992, en la Supercopa sudamericana, y, curiosamente, su rival también había sido Cruzeiro, aunque no lo había podido vencer.

Síntesis:

Copa Sudamericana.

Semifinal (vuelta).

Racing - Corinthians

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Felipe González (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Corinthians: Hugo Nogueira; Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu; André Carrillo, José Martínez, Charles; Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Memphis Depay. DT: Ramón Díaz.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Quintero, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Maximiliano Salas; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 6m. Yuri Alberto (C); 36m. Juan Quintero (R), 39m. Juan Quintero (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Alex Santana por André Carrillo (C); 13m. Breno Bidon por Charles (C), Talles Magno por Rodrigo Garro (C); 23m. Ángel Romero por José Martínez (C) y Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R); 25m. Luciano Vietto por Juan Quintero (R), 28m. Igor Coronado por Memphis Depay (C); 44m. Roger Martínez por Maximiliano Salas (R) y 45m. Santiago Solari por Adrián Martínez (R).