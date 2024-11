Fuerte choque entre una camioneta y un utilitario deportivo

Estación Plus Crespo

Alrededor de las 11:00 de este martes, se produjo un siniestro vial en la esquina de Independencia y Otto Sagemüller, sobre el carril que lleva el flujo vehicular hacia el centro de la ciudad.

Supo FM Estación Plus Crespo que por causas a determinar, colisionaron una Toyota Hilux y un Corolla Cross, resultando ambas unidades con severos daños materiales.

El conductor de la unidad de mayor porte, indicó a este medio: "Por suerte no me pasó nada, porque venía con el cinturón de seguridad puesto. Solamente sentí un tironcito en el cuello y me volaron los anteojos dentro de la camioneta".

Por otra parte, al utilitario deportivo se le activó el airbag, lo que permite presumir que también llevaba la protección colocada.

De acuerdo a las primeras manifestaciones, la camioneta se desplazaba por Avda. Independencia -desde Rivadavia hacia San Martín-, cuando al llegar a la intersección de Otto Sagemüller, advirtiendo que el rodado que transitaba por esa arteria había cedido el paso, decide continuar su marcha. Sin embargo, de imprevisto visualiza que otro vehículo no aguarda y avanza, impactando a la Hilux en toda su extensión del lateral izquierdo. En tanto, el Cross se vió destrozado en su parte frontal.

