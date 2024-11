Despiden a 40 obreros de la ruta que une Viale y Paraná: "UOCRA acompaña a los trabajadores en esta protesta", afirmó Hugo Zalazar. -VIDEO

La angustia de un buen número de familias de la zona de Viale, se tradujo en una protesta de obreros de la construcción, afectados en su condición laboral.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el secretario adjunto de UOCRA Seccional Paraná, Hugo Zalazar, explicó: "La empresa José Cartellone -Construcciones Civiles-, está ejecutando la Ruta 18, en el trayecto que une Viale y Paraná. Notificó a 40 trabajadores el despido. Nosotros nos comunicamos con la empresa y rechazamos de plano los despidos, las suspensiones y medidas similares. Hoy pacíficamente hemos hecho una Asamblea con todos los trabajadores y se decidió tomar el obrador y manifestarnos sobre la ruta, de manera tranquila. Estamos bajo el puente, en Ruta 32 y Ruta 18; y en el obrador de Cartellone. Seguramente, sobre el mediodía nos estaremos comunicando con el Secretario de Trabajo como para una reunión y ahí decidiremos las medidas a seguir. UOCRA acompaña a los trabajadores en esta protesta, que continuará si no tenemos alguna previsibilidad en cuanto a una citación de las partes. Si es necesario, estaremos el fin de semana. Por ahora, estamos en posición intermitentemente, comunicando a los conductores de los vehículos que pasan cuál es nuestro reclamo".

"Esta obra es uno de los compromisos del presidente Javier Milei, una obra que se incluyó como prioritaria en las firmas de acuerdos con el gobernador Rogelio Frigerio. Los muchachos fueron tomados hace tres meses, se estaba trabajando a buen ritmo, avanzando la obra, ingresando más gente y surgió esto. Pasamos de la incorporación de gente en forma diaria al despido, de la noche a la mañana. Se despidió al 50% de los trabajadores y nos preguntamos ¿no era una una obra prioritaria?, ¿no estaban firmados los acuerdos?. La empresa nos manifiesta que los compromisos económicos asumidos por Nación no se cumplieron, pero lo desconocemos. Lo importante y que sabemos, es que se han despedido a 40 trabajadores", analizó el dirigente gemial.

Zalazar adelantó que "la postura de nuestro Secretario General, es que se sale del conflicto si se dejan sin efecto los telegramas. Seguramente estaremos convocados a la Secretaría de Trabajo para el martes o miércoles, junto con la empresa. Esperamos encontrarle la solución a este conflicto". El representante de los obreros se mostró abierto al diálogo y consenso, bajo la premisa de garantizar las fuentes de trabajo: "La UOCRA reclama que se dejen sin efecto los telegramas de despido. Es una empresa que viene hace años trabajando en el sector público, no sé si le van a pagar antes o después esta obra, pero tarde o temprano, el Estado paga. Me parece que es un manoseo innecesario hacia los trabajadores".

Con la protesta pública "buscamos que entiendan nuestro ánimo, porque no podemos jugar con la incertidumbre de 40 familias, que no saben si van a trabajar o no. Los compromisos económicos del Estado Nacional con la empresa, nosotros los desconocemos. Aquí los muchachos a las 7:00 están, vienen a trabajar -la mayoría de la zona de Viale y algunos de Paraná-, soportando el calor, frío, y hasta las 18:00 o 19:00 están trabajando en la ruta. No podemos estar todos los días con el corazón en la boca de que si mañana tendremos trabajo o estaremos despedidos. Tampoco podemos estar cada 15 días con medidas de fuerza, es algo que se tiene que resolver de una vez por todas", sostuvo con vehemencia Zalazar.