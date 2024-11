Cómo funciona la nueva estafa de "tu pareja te está siendo infiel" -VIDEO

El amor mueve montañas y también billeteras, aunque no siempre es para un buen fin. La Dirección de Inteligencia Criminal dio a conocer la reciente manera en que los sentimientos mezclados con dudas y celos, te pueden dejar sin un peso.

Estación Plus Crespo

Los engaños económicos no dan tregua y se presentan en las modalidades más inesperadas. "La institución policial se encuentra preocupada y ocupada por los delitos que se consuman en la provincia. Tampoco es menos cierto, que nuestra Policía está en constante capacitación para perseguir este tipo de ilícitos, que no son pétreos, sino que van mutando día a día", manifestó oportunamente el Subdirector de la Dirección Inteligencia Criminal, Crio. Myor. Cristian Van Derdonckt, a FM Estación Plus Crespo. Precisamente esta característica de innovación es lo que va cosechando nuevas olas de víctimas.

La advertencia de una infidelidad de la pareja es el nuevo ardid, que busca alzarse con los ahorros de quien entra en nerviosismo y pretende encontrar evidencias y explicaciones. Atento a ello, la repartición especializada de la Policía entrerriana dió a conocer -ver el video publicado que antecede- detalles para que los usuarios puedan estar atentos y tomar recaudos.