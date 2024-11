Roturas, reclamos y peligro: el municipio de Aldea María Luisa envió carta documento a Vialidad por el deterioro de la ruta

Estación Plus Crespo

La situación ha alcanzado un punto crítico. Según testimonios de vecinos y transportistas, los reiterados daños en vehículos se han vuelto una constante. En varios tramos del trayecto, los conductores se ven obligados a transitar por las banquinas debido a que el pavimento está prácticamente intransitable. Esta peligrosa práctica, que expone a los usuarios de la ruta a mayores riesgos, refleja el abandono de esa traza vial.

Un llamado de atención ante una realidad insostenible

El reclamo formal del municipio pone en evidencia la preocupación de los habitantes de Aldea María Luisa y localidades cercanas. Además de las roturas en vehículos, la falta de condiciones adecuadas en el asfalto afecta a transportes de carga que utilizan esta ruta como vía principal, generando pérdidas económicas y retrasos en actividades productivas clave para la región.

La carta documento enviada por el municipio -a la que tuvo acceso FM Estación Plus Crespo- exige respuestas concretas y acciones inmediatas por parte de Vialidad Provincial. En su notificación, la comuna subraya la responsabilidad del gobierno de Entre Ríos no solo en términos de mantenimiento, sino también en cuanto a las consecuencias que pueda acarrear el deterioro del camino para la seguridad vial y la economía local.

El mensaje del municipio es claro: el abandono de las rutas no sólo afecta la movilidad, sino también la calidad de vida y la seguridad de quienes dependen de ellas diariamente.

Texto de la carta documento:

Quien suscribe, LUIS PABLO SCHONFELD, DNI N° 12.756.978, en calidad de Presidente de la Municipalidad de Aldea María Luisa, Departamento Paraná, me dirijo a Ud. a fin de manifestar formal reclamo y preocupación por el estado deplorable, abandono y falto de mantenimiento en la que se encuentra la ruta o camino que interrelaciona las localidades de Aldea María Luisa y Gobernador Etchevehere. En efecto, el tramo que une las localidades consta de aproximadamente nueve (9) kilómetros, mereciendo especial relevancia que es una ruta de alto tránsito, por cuanto: vincula a vecinos de esta localidad y de pueblos vecinos (inclusive desde la ciudad de Paraná) con la Escuela Agrotécnica Las Delicias; es un tramo estratégico para la producción agrícola y ganadera, láctea e industrial –sobre el mismo se encuentran radicadas empresas de gran importancia en la producción láctea y avícola-; es la ruta que abordan numerosos vecinos de nuestra localidad para concurrir a sus puestos de trabajo en empresas radicadas en Racedo y Crespo. Advierto -con especial preocupación- el notorio y profundo estado de abandono del camino referido, instando a que las autoridades de vuestra repartición realicen el correspondiente relevamiento en el sector y constate la realidad mencionada. Que, lamento la ausencia del Estado y la falta de compromiso de la Dirección de Vialidad Provincial para con el vecino, el productor, el empresario, el industrial, el trabajador y cualquier ciudadano entrerriano que deba circular por la arteria mencionada y que pone diariamente en riesgo su vida, la de terceros y la de sus bienes personales y ajenos por la desidia y el abandono de las autoridades que deben velar por la protección de esos bienes jurídico: la vida y el patrimonio de los contribuyentes. Que, truncada la Licitación Publica N° 34/23 denominada “RUTA PROVINCIAL S/Nº. TRAMO: MARÍA LUISA – ETCHEVEHERE – RACEDO. OBRA: REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA” cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.565.067.460,46), y apertura de sobre se realizó en fecha 20.09.2023, -proceso como mencioné que nunca prosperó-. Que, actualmente existe mayor deterioro del camino, que requiere un trabajo de mantenimiento y arreglo que excede el simple bacheo, proceso que seguramente es más costoso y en consecuencia de mayor plazo. En tal sentido, requiero se me comunique de manera formal el estado del trámite licitatorio mencionado. Por último y no por eso menos importante, en este acto hago pura y exclusivamente responsable a la Dirección de Vialidad Provincial por cualquier daño o hecho que sufra en su persona o bienes cualquier contribuyente que transite la ruta referenciada. Insto a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto y arbitrar los medios necesarios para llevar a cabo ésta obra tan importante para los vecinos de Aldea María Luisa y de localidades aledañas. QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-