Desde este lunes rige un nuevo cupo de caza para Ciervo Axis, Jabalí y Antílope Negro

A mediados de noviembre, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, dictó la Resolución 2702, que entra en vigencia precisamente este lunes 25 de noviembre. Modifica los cupos de caza, siendo esta normativa los nuevos parámetros en lo que concierne a las especies a las que se refiere.

Cuántos

El director provincial, Marcelo Sappetti, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Esta resolución va a estar en vigencia desde el inicio de esta semana y básicamente aumenta el cupo de caza a 3 Ciervos Axis, 3 Jabalí, y 1 Antílope Negro. Será para la etapa de caza deportiva, sigue siendo los fines de semana, en horarios diurnos, sólo se aumentan las cantidades".

El funcionario dejó en claro que esta decisión es apartada de lo que implica el debate legislativo respecto de estas especies: "Lo que está haciendo la Cámara de Diputados es trabajando en un proyecto de ley, para declarar al Ciervo Axis y el Jabalí -especies exóticas invasoras- como 'plaga' en la provincia de Entre Ríos. Esta Resolución que aumenta el cupo, tiene un sentido paralelo, para controlar mejor a estas especies. Nosotros también estamos trabajando en un proyecto que es con Entes Reguladores de Caza, analizando la posibilidad de establecer otros días más de caza, evaluar el horario nocturno y demás cuestiones. Pero todo eso se está proyectando, al igual que los aspectos sanitarios, ambientales y un cúmulo de aristas que vienen aparejadas. Por otro carril, ponemos en vigencia esta Resolución que eleva la cantidad de ejemplares respecto de lo que teníamos permitido cazar. Antes se podían cazar dos Ciervos Axis y transportar uno, ahora se van a poder cazar tres y transportar tres. Chanchos Jabalíes se podían cazar cuatro y transportar dos, ahora se van a poder cazar tres y transportar tres. En igual condición que lo que estaba permitido para caza y transporte, se mantuvo para el Antílope en un único ejemplar".

Cada cuánto tiempo y cuándo

Asimismo, destacó que "los cupos son por excursión de caza. No es que alguien puede ir a cazar esa cantidad todos los días. Si la excursión de caza dura tres días, es en ese plazo. El período queda establecido en el permiso de caza que otorga la Provincia. Cuando una persona va a sacar una Licencia de Caza Mayor, figura la fecha en que lo tramita y hasta cuándo es válido, tiene una culminación -que son tres días-. Por otra parte, deben hacerlo en fines de semana, feriados o día anterior y posterior al feriado, por ello el plazo típico es de 3 días".

"En cualquier caso, la caza tiene que ser legal y responsable, es decir, cumpliéndose todos los requisitos para desarrollar la actividad cinegética", resaltó Sapetti, al dar cuenta de que es exigible el Permiso de Caza emitido por la Provincia, el permiso escrito del dueño del campo, la documentación de las armas, Credencial de Legítimo Usuario y demás requisitos que hacen a las condiciones en que se practica esa caza y que regula la legislación.

Exclusivo para consumo propio

El director Marcelo Sapetti fue preciso en cuanto a la posible comercialización que se pretenda hacer de los ejemplares cazados: "Por nuestra Ley de Caza, no se puede comercializar, es para exclusivo consumo propio. Venimos planteando con mucha firmeza el modo de actuar en este sentido, porque incluso hemos visualizado ofrecimientos de chacinados -como chorizo fresco o salames-, con animales como chancho jabalí y ciervo axis. Ese aspecto es parte del proyecto que se está debatiendo, en el que se quiere incluir en la comercialización a la carne de jabalí y ciervo, pero con certificación sanitaria. Es decir, se apunta a que sean faenados en un establecimiento habilitado, que salgan con una inspección veterinaria certificada, transportados con equipos de frío y que garantizadas las condiciones de aptitud para el consumo humano, ahí sí puedan llegar a tener destino como los comedores, restaurantes, o incluso el comercio del rubro carnicería. Se está diagramando que al igual que otros animales de granja, tengan que cumplir con los requisitos higiénicos, sanitarios y la inspección veterinaria. Somos responsables en que llegado el caso, se le de garantía a la gente de lo que está por consumir. Incluso, nuestra Dirección va a empezar a dictar cursos para que los cazadores sepan cómo se hacen las tomas de muestra para triquina, cómo se recepcionan y cómo se tienen que entregar en los puestos fijos o en los lugares donde van a hacer la prueba de triquinosis. Entonces cuando tengan los resultados de los veterinarios, podrán tener la tranquilidad de la existencia o no de triquina, y en su caso, vamos a recomendar que se descarten si es positivo el análisis. Mientras todo esto se trabaja, hay que tener presente que la ampliación del cupo de caza no permite la venta de ningún tipo".

Ciervo Axis, Jabalí o Antílope que muere atropellado ¿Me lo puedo llevar para consumo propio?

El Director de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos sostuvo que quien lamentablemente protagoniza un siniestro vial, en el cual el animal fallece, "en principio puede llevárselo, previo haberle dado intervención al Destacamento policial más cercano. Hay que constatar el accidente, que no haya víctimas heridas o alguna consecuencia lamentable en los partícipes y luego formular una exposición policial -para lo cual los inspectores y policías han tenido a la vista el animal muerto-, dejando constancia del traslado. Después hay que contemplar la cuestión sanitaria. Una vez que está muerto el animal, y se observa que está en condición de ser consumido, ya queda criterio a la persona que lo choca el llevarlo, considerando su seguridad sanitaria. Para todos los productos de origen cárnico es importantísimo la temperatura de conservación, que sean trasladados en frío. Es el mismo consejo que siempre le damos a los cazadores, que garanticen esa condición, por el bien de ellos mismos que serán los consumidores de ese producto".

Una Resolución que llegó para quedarse

"La Resolución 2702 que va a tener vigencia a partir de este lunes, está para quedarse. Después puede llegar a tener modificaciones o no, pero a hoy su espíritu es sostenido en el tiempo", comentó Sapetti.

En cuanto a la presencia de estas tres especies, el funcionario provincial calificó de "generalizada" su distribución en la superficie entrerriana y agregó: "Por ahí en el norte, hay un gran número, o es donde más se pone de manifiesto la cantidad de Ciervos Axis y chanchos Jabalíes. Pero están en todas las regiones de la provincia. Son de reproducción muy rápida, por eso la idea es tratar de controlar la población en toda la provincia, más allá de que puedan estar más focalizados en alguna zona que otra. El tema es complejo, hay que considerar la parte ambiental, porque provocan destrozos. Comen semillas, se compiten con especies autóctonas, ocupan sus mismos hábitats. En el sentido social, participan en accidentes. Y en lo sanitario, no podemos liberar abiertamente a que los maten por todos lados, aparezca la venta de milanesa de ciervo o jabalí barata y haya complicaciones en la salud de la población. Entonces, hay un montón de cuestiones por trabajar, la idea es hacerlo responsablemente".