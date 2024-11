Concejal Gómez sobre violencia de género: "Se necesitan espacios que no sólo escuchen, sino que ofrezcan respuestas"

Estación Plus Crespo

En la sesión del Honorable Concejo Deliberante llevada a cabo esta semana, Juana Gómez (Frente Juntos por Entre Ríos - Crespo Nos Une) se refirió a la significativa fecha que marcó el calendario en forma reciente: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo hizo a través del uso del Art. 44, el cual le permite hacer manifestaciones sobre cualquier temática.

Haciéndose eco del espíritu que persigue esta efeméride, la concejal manifestó: "Es un día para reflexionar y alzar la voz por quienes enfrentan la violencia en todas sus formas. Las mujeres necesitamos y merecemos un espacio donde ser escuchadas con empatía, con conocimiento y con la certeza de que al salir de allí, nos llevaremos soluciones, tranquilidad y algo positivo que nos impulse a seguir adelante. A menudo nos encontramos perdidas, desorientadas y, muchas veces, solas. Por eso es imprescindible la creación de espacios que realmente actúen, que sean un refugio para aquellas que sufren violencia física, psicológica y, especialmente, económica. Lugares donde quienes maternan puedan encontrar apoyo, sabiendo que no están solas en el desafío de criar, alimentar y cuidar a sus hijos en tiempos tan difíciles".

"Se necesitan acciones reales, concretas. Espacios que no sólo escuchen, sino que ofrezcan respuestas; porque toda mujer merece la oportunidad de vivir sin miedo, con dignidad y con la seguridad de que hay un camino hacia una vida mejor", expresó la edil.

Aprovechando ese ámbito donde poder volcar un mensaje sobre una situación tan presente a nivel social, continuó: "Sigamos luchando, juntas, por una sociedad más justa y libre de violencia. La vida me brindó la oportunidad de recibir 3 hijas, respondonas, inquietas y desde sus lugares y sus pasiones, me han enseñado a no caerme, a luchar y a creer en una sociedad más justa e igualitaria. Agradezco a mi hija mayor, Jésica, por este texto lleno de realidad. Espero que como funcionarios al servicio de la comunidad, seamos oídos, ojos, brazos…y sobre todo acciones", afirmó.