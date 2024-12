Paraná Campaña: Cañadita Central y Unión Agrarios a la final nuevamente

Estación Plus Crespo

Este domingo 1º de diciembre se jugaron las semifinales de vuelta en primera división de la Copa de La Liga de Futbol de Paraná Campaña, donde en el Estadio Julio Presidente Jacob, Unión Agrarios igualo 0 a 0 ante Independiente FBC de Hernandarias y pasó a la final, donde se enfrentará a un viejo conocido, Cañadita Central que sobre el final venció a la Asociación Deportiva y Cultural por 1 a 0 con gol de Luis Flores para el equipo de Seguí.

La Final se disputará a dos partidos, ida y vuelta, primero en el Roberto Cerrudo, y se define en Cerrito, en caso de igualdad en el resultado global, se ira a alargue, y luego definición desde el punto penal.

Las Categorías Sub 17 y Sub 20 no pudieron las vueltas debido a las inclemencias del tiempo que afecto a falta de unas horas, es por eso para prevenir a los jugadores y el estado de campo de juego se decidió postergar los diferentes cotejos que serán reprogramados en la semana.