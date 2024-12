El gobierno devolverá a los docentes los descuentos por errores en liquidaciones, pero no los días “no trabajados”

El gobierno provincial le confirmó a los gremios docentes que se devolverán los descuentos por errores en liquidaciones. La novedad se dio a conocer en el marco de un encuentro que se realizó en el CGE entre funcionarios de la provincia y entidades gremiales.

El encuentro fue encabezado por el ministro de gobierno Manuel Troncoso y la presidente del CGE Alicia Fregonese, junto a autoridades educativas del gobierno de la provincia y los diferentes gremios docentes, se dio en el auditorio Gral. San Martín del Consejo General de Educación.

En relación a las medidas de fuerza que llevaron adelante los gremios, se indicó desde el gobierno: “Siempre fuimos claros, y no se van a devolver los días no trabajados como principio de equidad con el docente que sí trabajó”, expresó Fregonese.

En referencia a la presentación por parte del docente del reclamo por el codigo 519 a través del RELI (Reclamo por errores en liquidaciones) se procederá a devolver lo descontado. “Reintegraremos los descuentos, siempre y cuando los docentes hayan tramitado el reclamo a través del RELI”, y agrego: “todos los reclamos van a ser posteriormente verificados y revisados por las autoridades del CGE”.

Con el objetivo de subsanar y corregir las inconsistencias en materia de liquidaciones se dispondra de dos cortes. En primer lugar se van a compensar los errores de liquidaciones sobre los reclamos que se han hecho hasta el momento (miercoles 4) por via RELI, y para aquellos docentes que no hayan realizado el respectivo reclamo, lo podrán hacer a partir de este jueves 5 hasta el lunes 9 de diciembre por las misma via administrativa.

En relación al codigo 536 (cargos) los docentes deberan continuar el reclamo administrativo a través del RELI y en los casos en que se verifique una irregularidad en la liquidacion se compensara bajo el mismo procedimiento de reclamo normal, publicó Ahora.

Del encuentro además formaron parte el secretario general de la gobernación Mauricio Colello, el secretario de Finanzas del ministerio de Hacienda Uriel Brupbacher, los vocales del CGE Elsa Chapuis, Carla Dure y Santiago Lauman, el secretario general Conrado Lamboglia, entre otros. Por AGMER lo hizo Marcelo Pagani, por AMET Carlos Varela, por SADOP Alejandra Franck y por UDA Yolanda Verbauwede.