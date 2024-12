Por falsa información, la Municipalidad de Aldea María Luisa intimó a Infobae y a la Unión Industrial Argentina

Estación Plus Crespo

En las primeras horas de la mañana de este 10 de diciembre, el portal digital nacional Infobae, publicó una extensa nota en la que se reflejan supuestos datos estadísticos y relevamientos efectuados por la Unión Industrial Argentina, tal como indica a modo de fuente. A través de ese artículo periodístico, se pone tinta sobre distintos municipios del país, que estarían complicando la economía de las empresas fabriles con el cobro de Tasas con sumas elevadísimas.

La publicación de Infobae

La información ubicó a Municipalidades de Entre Ríos en esa posición de afectación al sector industrial y para sorpresa en esta región, una es Aldea María Luisa, señala el medio periodístico nacional, apuntando a los importes de la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene (TISH). Lleva incluso a destacarla como "más gravosa" en ese contexto de análisis.

La publicación de Infobae

Los datos -al menos que se corresponden con la situación atribuible a Aldea María Luisa-, nada tienen que ver con lo vertido en la publicación.

Entendiendo el perjuicio de imagen y principalmente, de posibilidades de crecimiento económico que ello implica para la comunidad, el presidente municipal de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schönfeld, no dudó en activar los trámites administrativos, que no se descartan podrían terminar en la justicia, se anticipó a FM Estación Plus Crespo.

El intendente suscribió dos Cartas Documento por esta situación, siendo dirigidas al periódico de Capital Federal "Infobae" y a la Unión Industrial Argentina, exigiendo el "Derecho a Réplica" y la retractación por los datos publicados.

"La nota mencionada -cuya autoría corresponde a Agustín Maza- ubica a nuestro Municipio, dentro de 'más gravosos' de Argentina. Tal circunstancia, además de errónea, llama poderosamente la atención, ya sea por la trayectoria de la plataforma del medio en cuestión (Infobae), como también por la institución que elabora el informe (Unión Industrial Argentina –UIA-) sobre el cual versa la nota en cuestión, en un total desconocimiento de la realidad de nuestro Municipio", rechazó enfáticamente Schönfeld en la misiva.

El grosero error

Aclarando los términos con que se liquida la Tasa aludida, desde el municipio se explicó: "con la Ordenanza Tributaria vigente para el año 2024 (N° 87/2023), por la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, -objeto del informe periodístico-, la alícuota general que se percibe es del SEIS POR MIL, es decir el 0.6% sobre la base imponible que el contribuyente declara. No como se encuentra expresado en la publicación del SEIS POR CIENTO 6.0%" y subrayan "Es un 5.4% por encima de lo que estipula nuestra Ordenanza Tributaria", lo consignado por el medio nacional.

"Es importante remarcar que existen Alícuotas Especiales, que van desde el 0.35 % al 2.5%, muy por debajo de los porcentajes señalados en la publicación periodística", agregaron en defensa de lo que realmente se tributa en Aldea María Luisa.

La gestión de Luis Pablo Schönfeld ofreció hacerle llegar a Infobae toda la información necesaria para la correcta retracción, "sobre la información errónea y maliciosa de la nota publicada", calificaron. Y lo propio, con la Unión Industrial Argentina, referenciada como fuente de tales datos.

"Como Gobierno Municipal, es nuestro deber informar a nuestros vecinos y alertar sobre lo erróneo de la información vertida en el medio nacional y resguardar así los intereses de nuestra comunidad, de nuestras industrias, empresas y pymes", destacó el intendente.