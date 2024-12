Reclamo del intendente de Seguí al gobernador Frigerio por falta de apoyo y obras en el municipio

Durante una entrevista con FM Activa Seguí, Müller dejó en claro su descontento y preocupación ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial.

"Entiendo la misma paciencia que puede tener la gente con algunos dirigentes políticos que se va agotando, es la misma paciencia que se me va agotando a mí como intendente respecto con el gobernador", manifestó Müller.

"La verdad que me siento olvidado y defraudado por el gobierno provincial. Veo cómo ha trabajado con otros municipios de Paraná Campaña, como han logrado resolver gestiones que a mí no me han atendido nunca".

El intendente aseguró que hay proyectos claves para la localidad que no han avanzado por la falta de gestión del gobierno provincial. Entre las principales problemáticas mencionó el estado de la Ruta Provincial Nº35, la cual describió como "olvidada y destrozada", y el acceso a Seguí por la Ruta 32, que calificó de "deplorable".

"Es inevitable no pensar en lo que significa una ruta tan transitada, donde el transporte, la seguridad y la salud dependen de ella. No recibo respuestas", enfatizó Müller, quien también mencionó que otras ciudades vecinas cuentan con mayor representación en el gobierno provincial, mientras que Seguí apenas ha logrado avances mínimos en gestiones administrativas.

El intendente concluyó señalando que se siente cansado y defraudado. "Cualquier ciudad vecina de Paraná Campaña tiene funcionarios, tiene personal en el gobierno provincial yo no logré sacar más de una adscripción y la pude sacar en agosto, situaciones que me van cansando y agotando, que me van defraudando de todo lo conversado oportunamente, entiendo que le toco bailar con la más fiera solo pretendo un poco de respaldo y de justica con respecto a mis colegas", reclamó Müller, dejando en evidencia su desencanto ante la falta de apoyo hacia su gestión municipal.