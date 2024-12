Regirán dos nuevos incrementos para la Tasa de Agua y hubo posturas encontradas sobre el servicio de cloacas

Esta semana, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por mayoría (10 votos afirmativos y abstención de la concejal Nancy Eichhorn) el proyecto girado por el Departamento Ejecutivo, que establece una actualización del valor de la Tasa de Obras Sanitarias. FM Estación Plus Crespo accedió a la normativa sancionada, que fija aplicar "un incremento del 30% que se efectivizará con la liquidación correspondiente al primer bimestre de 2025 y de igual porcentaje (30%) en forma acumulativa, para el segundo bimestre del próximo año".

"Dada la aceleración de la inflación que padece nuestra economía, y considerando que los incrementos dispuestos para el ejercicio en curso no alcanzan a cubrir los costos de prestar este servicio, nos encontramos en una notable disminución del autofinanciamiento del servicio de agua y cloacas en la ciudad", afirmaron desde la administración municipal, situación que fue defendida por el bloque de concejales del Frente Crespo Nos Une, a instancias de fundamentar el pedido de votación.

En cuanto a los costos que conllevan la prestación, se hizo saber que "el aumento interanual en el gasto de energía eléctrica demandada fue del 469,7%; ...el aumento del salario bruto promedio de los trabajadores municipales (excluyendo funcionarios y concejales) acumulado interanual a octubre fue del 196,6%; lo que en definitiva arroja un índice de autofinanciamiento del servicio del 23% al mes de octubre del corriente, significando que por cada $5 que se gasta en la prestación de los servicios de agua y cloacas, se recauda en forma directa menos de $1".

En consecuencia, el consumo a liquidarse en las boletas venideras se hará a un valor incrementado en un 30% para el primer bimestre y de ese nuevo monto, se subirá un 30% más al computarse el segundo bimestre del 2025. Respecto de cómo seguirá el esquema tarifario, el Ejecutivo hizo saber que "en función de la evolución de la recaudación, costos e inflación general de la economía, se procederá a una revisión –oportunamente- de la Tasa, para los períodos subsiguientes del próximo ejercicio".

¿Qué pasa en la red de cloacas?

La Tasa de Obras Sanitarias implica el abono por el servicio de agua y cloacas, que brinda el municipio en Crespo. En ese contexto, una publicación en redes sociales por líquidos cloacales que vertía una tapa de cámara, ubicada en Barrio Azul, se tornó un punto de debate en el recinto.

El tema fue traído a colación por el concejal Beltrán Cepeda, a instancias de fundamentar el aumento de Tasa propuesto por el Ejecutivo, ocasión en la que manifestó: "El otro día ví una gráfica, de gente quejándose o gente que hacía su queja con una foto, en la cual había una pérdida de líquidos cloacales y contar la mitad de la historia no está bueno -es mejor preguntar a veces-, y ese por qué, era porque habíamos sufrido un corte de luz en la localidad, entonces esas bombas dejaron de funcionar. Quería decirlo porque me parecía acorde con esto. Necesitamos de la energía eléctrica para que pueda funcionar".

El desliz apuntado no pasó desapercibido y la edil Nancy Eichhorn, expresó: "Pongo a disposición cuando quiera, mensajes de la gente de Obras Públicas, de los funcionarios en particular, que desde el 15 de marzo se vienen juntando estas situaciones, con fotos, con videos. Y puedo también pasarle el audio, donde funcionarios reconocen que las bombas se apagan intencionalmente, para evitar que entre el efluente cloacal a la casa de los vecinos, que es preferible que salga volcado al espacio público antes que a las casas. Lo pongo a disposición. Eventualmente, puede ser por cuestiones técnicas, pero evidentemente tenemos otros problemas que sean quizás un poco mayores", señaló a modo de preocupación.

"No estoy cuestionando. Ni cuestioné, ni puse en mi boca, ni estoy queriendo justificar algún tipo de situación. Cuando sucede eso, lo mejor que nos puede pasar es trabajar para el Estado. Hagamos las denuncias pertinentes, porque nos van a decir si tenemos razón, si no tenemos razón, o tal vez directamente nos rechazan las denuncias", agregó Cepeda en una nueva intervención sobre el punto en cuestión y agregó: "Estaría bueno en el receso de verano, que se reflexione en cuanto a la importancia que tiene ser concejal de la ciudad; porque si yo quiero hablar por hablar, tengo un montón de motivos para hablar, pero si hablo y confundo y erro en lo que digo, no está bueno. Hay una responsabilidad que tenemos como concejales de la ciudad, que está menospreciada. Tengamos en cuenta que tenemos que ser adultos, no nos tienen que embargar el odio, la bronca, la impotencia", reflexionó.

Asimismo, continuando con el planteo -que encuentra a los concejales con versiones encontradas-, revalorizó la vuelta de la democracia, cuyo aniversario se recordó hace pocos días: "Defendamos la democracia, porque no estamos exentos de que un tarado o una loquita nos empiecen a dirigir, nos hablen de Fuerzas Armadas o lo que fuese, y volvamos a pasar por lo que ya no queremos volver a pasar. A la democracia hay que defenderla con las reglas de juego con las cuales están establecidas por legislación: hay distintas propuestas políticas, de ellas la población vota una, y esa es la que tiene que gobernar. Hay otra fuerza política que la población no la elige en mayoría y tiene que ejercer la oposición".

"Seremos mejores siendo serios y no que por una foto o un lindo título de tapa, digamos cualquier cosa. No sirve para la democracia", aseveró.