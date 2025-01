Joven denunció que su perro murió porque sus vecinos "se pasaron tirando cohetes"

Una joven concordiense hizo pública la historia a través de las redes sociales. El animal terminó con graves heridas, fue atendido por profesionales pero no sobrevivió. "Todo esto fue a causa de los cohetes", denunció.

"Hola, quisiera usar este espacio para contar una mala experiencia con mis perros", comenzó señalando Aldana Vega.



En el relato compartido a través de sus redes sociales, la joven concordiense mencionó que "ayer 1° de enero me fui de mi casa a pasar el día al Lago, cuando volví me encontré con mi puerta rota, entro a mi casa y con un charco de mucha, mucha sangre, y solo de ver mi puerta rota pensé en mi perro, pensé que se había muerto por la tanta cantidad de sangre que perdió pero estaba con vida y lo pude llevar a la veterinaria de urgencia".

Aldana detalló que su mascota "se cortó sus dos patitas, lastimándose arterias importantes y por eso la pérdida de tanta sangre".



Continuando con su relato, mencionó que a la hora de dejarlo en la veterinaria, "me llaman para que pase de nuevo, me lo entregaron sedado, le tuvieron que hacer varios puntos en su pata porque estaba muy mal, anémico, lo único que tenía que hacer era esperar que se despertara para evitar que se sacara el vendaje pero eso nunca pasó y Apolo nunca se despertó, se me fue".

Según la joven "todo esto fue a causa de los cohetes, noche del 24 y 31 tuve que darle tranquilizante y tenerlo adentro porque era adulto ya y se asustaba con facilidad y sufría mucho".



Es que, agregó. "mis vecinos, ayer 1° de enero durante la siesta/tarde se pasaron tirando cohetes y eso fue el motivo por el cual Apolo quiso entrar en la casa, causando mucho daño en sus patas".



Aldana recordó que cuidó mucho de Apolo "todos estos años atrás, en estás fiestas y todas las anteriores porque la pasaba muy mal, para que no pasara lo peor y lastimosamente pasó cuando yo no estaba".

La joven se permitió reflexionar al respecto y posteó que sabe "que estamos en fechas festivas" pero "quiero usar esto como conciencia porque sé que a nadie más le importa lo que le pasó a mi perro, pero a mí me llevo un compañero de vida y me duele igual que perder a un familiar".

Pidió "por favor que piensen a la hora de usar pirotecnia, muchos animalitos en estas fechas también se pierden porque salen corriendo del susto". Y acotó que "yo no voy a revivir a mi perro con esto pero espero que genere un poco de conciencia".

Por último, insistió en que "no busco ser juzgada porque ya bastante es el dolor que cargo, solo tratar de usar esto para hacer conciencia", dado que - afirmó - "hoy fue Apolo pero hay muchos animalitos en su misma condición, tanto como niños y personas con autismo, personas mayores o lo que fuera".

Y luego, Aldana se despidió con una frase sentida: "Perdón Apolo".

