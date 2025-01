Frigerio anunció un proyecto legislativo para bajar Ingresos Brutos y sellos

"Con mucho esfuerzo, logramos cumplir con nuestras responsabilidades y pagar todos los vencimientos de la deuda en dólares heredados de la gestión anterior", afirmó el gobernador respecto al pago de unos US$ 65 millones en febrero del 2024, que forman parte del endeudamiento por US$ 500 millones de 2017, y que fue reestructurado con los mayores importes a pagar -unos US$ 460 millones- entre febrero del 2024 y el 2027.

El por entonces ministro de Economía de Entre Ríos, Julio Panceri, confirmó a Télam que para enfrentarlo debieron realizar un endeudamiento de unos US$ 40 millones.

"Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal", dijo ahora Frigerio.

"Equilibrio fiscal" y baja de impuestos

Al anunciar la disminución por seis meses de las retenciones al agro, el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró días atrás que el Gobierno nacional "ha venido a sacar la pata del Estado de la cabeza al sector privado" y denunció que las provincias y municipios "están cobrando cada vez más impuestos absolutamente distorsivos, como ingresos brutos (IIBB) y tasas por prestaciones que ni siquiera realizan".

"También sería bueno que las exigencias se concentren más a nivel provincias y municipios porque hay una diferencia muy clara entre el esfuerzo que hace Nación y el que hacen provincias y municipios", concluyó Caputo.

Por eso, Frigerio comunicó hoy que presentó en el Poder Legislativo entrerriano "un proyecto para bajar ingresos brutos y sellos" y afirmó que coninuará "este sendero hasta eliminarlos", como -afirmó- ya hizo "en algunos sectores".

"Ambos son impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo. Estamos seguros de que este es el camino. ¡Vamos Entre Ríos!", completó el mandatario provincial.