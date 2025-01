"Una guerrera luchando por su vida", confirmaron proteccionistas de Nogoyá

Estación Plus Crespo

"Fue examinada por el profesional policial y mañana temprano se le estarán haciendo estudios en una veterinaria de la ciudad", confirmaron a FM Estación Plus Crespo desde la Protectora de Animales que se encuentra a cargo de los cuidados de la perrita.

"Una guerrera luchando por su vida", afirmaron al definirla. Fue atropellada por un automóvil que se dió a la fuga, en la madrugada del sábado, en Nogoyá.

En cuanto a su salud, se hizo saber que "no está bien, estamos haciendo todo lo posible por sacarla adelante. Fue atendida e irá a otro veterinario" y agregaron: "Parecería no tener órganos comprometidos, pero recién se confirmará con las placas de este lunes, en un veterinario particular".

La perra tiene más de 14 años y era la compañía de un adulto mayor. "Estaba destrozado", indicaron sobre un primer contacto con el hombre de avanzada edad.

Son horas claves. Proteccionistas cuidan de la mascota, esperanzados en que los estudios revelen un panorama alentador.