Copa Ciudad de Crespo: calendario confirmado para la novena edición

Estación Plus Crespo

En Primera división femenina intervendrán: Academia Crack Fútbol Total, Sarmiento y Unión. Mientras que en las categorías masculinas (Sub 17, Sub 20 y Primera) participarán: Cultural, Unión y Sarmiento.

• CUADRO DE HONOR – COPA CIUDAD DE CRESPOVARONES

Unión (2019, 2020, 2023 y 2024)

Sarmiento (2017, 2021 y 2022)

Cultural (2018)

• CUADRO DE HONOR – COPA CIUDAD DE CRESPO MUJERES

Unión (2023)

• CALENDARIO DEPORTIVO

-PRIMERA FECHA (Domingo 23 de febrero)

Sarmiento vs. Unión (en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’ de Cultural)

16:30 Sub 17 (dos tiempos de 25 minutos)

17:45 Sub 20 (dos tiempos de 30 minutos)

19:15 1ª Mujeres (dos tiempos de 30 minutos)

20:30 1ª Varones (dos tiempos de 35 minutos)

-SEGUNDA FECHA (Martes 4 de marzo)

Unión vs. Cultural (en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto de Unión)

16:30 Sub 17 (dos tiempos de 25 minutos)

17:45 Sub 20 (dos tiempos de 30 minutos)

20:30 1ª Varones (dos tiempos de 35 minutos)

Unión vs. Academia Crack Fútbol Total

19:15 1ª Mujeres (dos tiempos de 30 minutos)

-TERCERA FECHA (Domingo 9 de marzo)

Cultural vs. Sarmiento (en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’ de Cultural)

16:30 Sub 17 (dos tiempos de 25 minutos)

17:45 Sub 20 (dos tiempos de 30 minutos)

20:30 1ª Varones (dos tiempos de 35 minutos)

Academia Crack Fútbol Total vs. Sarmiento

19:15 1ª Mujeres (dos tiempos de 30 minutos)