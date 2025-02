Darío Schneider sobre mejoramiento en el Centro Cívico de Crespo: "El mantenimiento es muy necesario y hacía falta"

Estación Plus Crespo

Promediando la mitad de esta semana, el edificio del Centro Cívico de Crespo, donde funcionan las oficinas del Juzgado de Paz y Familia, ATER, IOSPER y el Registro Civil, comenzó a ser puesto en valor. Los mejoramientos responden a poner en valor su aspecto general y principalmente atenuar efectos de algunas complicaciones que han surgido en el transcurso de los años de uso.

Apenas iniciada las tareas, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Darío Schneider, explicó: "Estas ejecuciones forman parte de las tareas y funciones que tiene el ministerio a mí cargo, a través de la Dirección General de Intendencia y Servicios, que se ocupa de hacer mantenimiento en los edificios donde funcionan dependencias públicas y que están por fuera de la infraestructura de Casa de Gobierno. Son muchísimos los espacios que tiene el Gobierno de la provincia en estas condiciones, y los Centros Cívicos conforman ese conjunto de construcciones que necesitan mantenimiento. Este año hemos concluido lo propio en el Centro Cívico de Concordia, que estaba en muy mal estado y ahora iniciamos tareas en el de la ciudad de Crespo".

Acerca del plan previsto, el funcionario provincial enumeró: "Se va a mejorar lo que es la fachada, con un hidrolavado, arreglos y pintura, pensando sobre todo en una impermeabilización. Se harán reparaciones en el sector de techos también. Lo estamos haciendo en conjunto con el municipio, que pone los materiales y desde la Dirección de Intendencia y Servicios de la Provincia, aportamos la mano de obra. Es la manera que tenemos de afrontarlo, porque no podemos generar la compra de materiales, sí el personal necesario para el mantenimiento. El mantenimiento es muy necesario y hacía falta. En general -y este lugar no escapa a ello-, el deterioro de los edificios públicos tiene mucho que ver con no haber logrado darle un mantenimiento periódico y sistemático. Se conservarían mucho mejor si uno garantiza eso. Hoy tenemos todas las escuelas de la provincia con problemas, y básicamente tiene que ver con que nunca se les hizo un mantenimiento sostenido, sistemático y deriva en que hoy tengamos paredes electrificadas, techos que se vienen abajo, condiciones de deterioro muy marcado. Esa situación afecta a muchos de los edificios públicos".

En esa línea de pensamiento, Darío Schneider se refirió al Centro Cívico local: "Impermeabilizar los techos es fundamental, porque si no se hace a tiempo, después avanzan las filtraciones, las complicaciones y ya hay que pensar en una obra de mucha mayor envergadura. La idea es poder llegar a tiempo con los trabajos que son necesarios para conservar el lugar en buen estado y evitar males mayores. En Crespo se estará trabajando unas dos semanas, con la cuadrilla de la Dirección de Intendencia y Servicios. El monitoreo final está a cargo de Provincia, pero obviamente que la Intendencia también va siguiendo de cerca lo que se hace. Si alguna dependencia del Centro Cívico tiene algún requerimiento más, que se pueda hacer, veremos cómo resolverlo y ya que está la cuadrilla ahí, aprovechar a poner en condiciones esas cosas que sino después requieren de nuevos expedientes y son pequeñas tareas que pueden sumarse en esta instancia", confirmó.