Abrieron las inscripciones para las escuelas deportivas y recreativas de Crespo

Atletismo

La Escuela Municipal de Atletismo de Crespo iniciará su temporada de entrenamiento el miércoles 5 de marzo. Las inscripciones son hasta el 28 de febrero, de 18:00 a 19:30 en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’.

A continuación, damos a conocer las categorías, días y horarios: Mini 5 a 7 años (martes y jueves, de 18:00 a 19:00); Mini 8 a 12 años (lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:00); Iniciación (lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 19:30). Las demás categorías de entrenamiento, tienen actividad de lunes a viernes de 18:00 a 20:00.

Voleibol

La Escuela Municipal de Voleibol de Crespo practica en el gimnasio cubierto de la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 Técnica ‘Gral. Don José de San Martín’.

A continuación, detallamos categorías, días y horarios: Mini (martes y jueves de 18:00 a 20:00), Sub 12 inicial (lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 20:00); Sub 14 (lunes, miércoles y viernes, de 20:00 a 22:00); Primera femenina (martes, jueves y viernes, de 19:30 a 21:30); Promocional recreativo (lunes y miércoles, de 19:30 a 21:30); Mini y Sub 12 masculino (martes y jueves, de 16:00 a 18:00); Sub 16 y Sub 18 (martes, jueves y viernes, de 19:30 a 21:30); Primera masculino (martes y jueves, de 21:30 a 23:00); Mini (martes y jueves, 18:00 a 20:00); Sub 14 ‘B’ (lunes, miércoles y viernes, de 20:00 a 22:00) y Sub 16 ‘B’ (martes, jueves y viernes , de 20:00 a 22:00).

Retirar planillas de inscripción en la Subdirección de Deportes, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30, en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327).

Playones deportivos

Plaza ‘Las Margaritas’, los lunes y miércoles de 17:00 a 19:00.

Plaza ‘De los sueños’, los martes y jueves de 18:00 a 19:00.

Centro Cultural ‘La Estación’, los lunes y viernes de 16:30 a 18:30.

Playón edificio NIDO, los lunes y miércoles de 17:30 a 19:30.

Las inscripciones se toman en cada espacio, desde el miércoles 5 de marzo, en los días y horarios mencionados.

Deportes para adultos mayores

Actividades, lugares, días y los horarios:

Bochas, en el Centro Recreativo y Cultural Ferroviario, los miércoles de 15:00 a 16:00.

Golf Croquet: en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’, los miércoles de 16:00 a 17:30; en la Plaza ‘San Lorenzo’, los jueves de 10:00 a 11:30; y en el Parque del Lago, los martes de 15:30 a 17:00.

Newcom +60 años, en el Pabellón Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, los viernes de 15:00 a 16:30.

Natación iniciación, en la Asociación Deportiva y Cultural, los lunes de 8:30 a 9:30.

Natación perfeccionamiento, en Cultural, los lunes de 10:30 a 11:30.

Yoga para adultos, en el Centro Municipal de Día para Adultos Mayores ‘Blanca Rojas’, los miércoles y viernes de 7:45 a 8:45 y de 8:45 a 9:45; y en el edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’, los martes y jueves de 8:00 a 9:00.

Las inscripciones serán hasta el 28 de febrero, de 7:30 a 12:30, en el Centro Municipal de Día para Adultos Mayores ‘Blanca Rojas’. El inicio de las actividades está programado para el miércoles 5 de marzo.

Deportes para personas con discapacidad

Bochas, en Ferroviario, los miércoles de 14:00 a 15:00.

Fútbol 5, en el Complejo ‘Palmares’, los martes de 14:00 a 15:30.

Básquetbol, en el Club Atlético Unión, los jueves de 8:30 a 10:00.

Atletismo, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’, los martes y jueves de 17:00 a 18:00.

Natación, en Cultural, los lunes de 9:30 a 10:30.

Las inscripciones se realizan en el Área de Discapacidad, hasta el 28 de febrero, de 7:00 a 12:30. El inicio de las actividades será el 5 de marzo.

Gimnasia y pilates para adultos

Dos espacios municipales contarán, además, con propuestas para los adultos. En el edificio del Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’, habrá gimnasia los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00.

En el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA) se podrá realizar pilates los martes y jueves de 14:00 a 17:00.

En ambos casos las inscripciones se realizan en los lugares mencionados, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30.