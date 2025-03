«Apagá el aire»: la irónica campaña docente

La convocatoria se da en el marco de la ola de calor y las dificultades que soportan las escuelas por déficits de infraestructura: una circular que el Consejo General de Educación (CGE) dictó un día antes del inicio del ciclo lectivo 2025 habilitó a las instituciones escolares a adoptar medidas para amortiguar las altas temperaturas. Una, interrumpir el dictado de clases a las 11 de la mañana.

-¿Tuvieron respuesta en la campaña que lanzaron? -le preguntó Entre Ríos Ahora a Luz Bellorini, secretaria general de Agmer Chajarí.

-Los comentarios fueron buenos, pero me parece que nadie se sacrificó. Es fácil decir que los docentes tienen que estar en al aula. Pero la realidad es que tenemos docentes que hacen más de 100 kilómetros a dedo y no sé qué temperatura levanta el asfalto.

La seccional Uruguay de Agmer también abordó el tema del calor.

“No escapa a nadie la situación por la cual atravesamos en las últimas semanas, que se vio aplacada ante las lluvias de días anteriores pero que desde este martes azota sobre nuestra provincia, con diferentes características pero de igual intensidad en toda su geografía. A esto se suman circulares escritas desde una oficina del CGE, detrás de un escritorio con aire acondicionado y olvidados de lo que se vive en las escuelas públicas de nuestra provincia”, planteó.

Para Agmer Uruguay, “insistir con los 190 días de clases, sin pensar en sus actores fundamentales: estudiantes y docentes, ante esta situación donde se pone en riesgo la salud, no tiene ningún fundamento, sólo sumar cantidad de días en contra de la calidad que tanto se pregona”.

El gremio instó a las autoridades educativas “a tomar las medidas necesarias” y evaluar la posibilidad de suspender actividades en escuelas que no tengan garantías “para el desarrollo de la actividad áulica por la ola de calor”.

“Si bien hay escuelas que con el accionar de las comunas, cooperadoras escolares y/o donaciones se fueron equipando para esta situación, lo que resulta preocupante no sólo es la permanencia, sino el traslado hasta las mismas. Traslados de estudiantes esperando colectivos al rayo del sol, en las rutas, a pie, en bicicleta a las 15, dado que la Circular 5 establece la reducción horaria; traslado de docentes muchas veces a dedo, en caminos rurales del departamento, con escasa o nula frecuencia de transporte interurbano de pasajeros”, subrayó.

“Desde nuestro trabajo cotidiano, en las visitas a las escuelas, nos encontramos con establecimientos que cuentan con instalaciones eléctricas viejas, pocos baños, techos y aberturas que requieren refacciones urgentes, patios y pasillos sin previsión de sombra, ausencia de ventilación, etcétera, y una ola de calor que llega a poner en riesgo sus propias vidas. Además de no contar con dispositivos y/o conectividad suficiente para trabajar desde las escuelas en actividades virtuales; no hace falta explicar aquí la desinversión del Estado en lo que respecta a equipamientos para estudiantes y docentes y la situación salarial de las/los trabajadores que no permite adquirir computadoras portátiles, poniendo nuevamente este tema de relieve cuando sobrevuela la idea de trabajo virtual para estudiantes pero con la presencialidad docente en las escuelas, dando por sentado desde el gobierno situaciones ideales que no existen en la mayoría de los casos, basta sólo con recorrer las escuelas, dialogar con sus trabajadores/as para conocer en territorio lo que allí sucede”, planteó Agmer Uruguay.