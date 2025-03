Confirman que "no hubo cambios para acceder al subsidio social de medicamentos" de PAMI

Versiones de nuevos formularios, recientes inscripciones y demás trámites novedosos, confunden a los afiliados. Muchos se acercan a la sede Crespo, corroborando que los requisitos no han cambiado. ¿En qué consiste el subsidio y cómo es el paso a paso?

En los últimos días, a nivel nacional se ha difundido en forma masiva un supuesto nuevo formulario para acceder a la cobertura total de medicamentos por parte del PAMI. Como consecuencia, un nutrido grupos de adultos mayores se dirigen hasta las oficinas locales de sus ciudades en busca de poder concretar los hipotéticos nuevos trámites. Crespo no fue la excepción y en las últimas jornadas, se incrementó la atención de este tipo de consulta en la sede PAMI Crespo.

FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que "no hubo ningún cambio en los últimos días" en lo que refiere al programa de Subsidio Social para Medicamentos. Quienes ya son beneficiarios, no deben realizar ninguna gestión extra y quienes desean tramitarlo, los requisitos y etapas son los mismos que rigen desde hace varios años.

La cobertura al 100% se puede solicitar de manera presencial en las Agencias, o de manera virtual a través de la web oficial de la Obra Social: Trámite cobertura medicamentos por razones sociales

¿En qué consiste?

El subsidio por razones sociales está destinado a los afiliados de PAMI que no están en condiciones de pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento.

Los afiliados que cumplan con los requisitos del subsidio pueden solicitar hasta 4 medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales, en forma virtual. Si requieren más medicamentos, deben realizar el trámite de manera presencial en su agencia PAMI.

Requisitos

Tener Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos. No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación al Instituto. No ser propietario de más de un (1) inmueble. No tener aeronaves o embarcaciones de lujo. No tener un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción. Para ello PAMI le solicitará:

Informe social

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

Documentación a presentar