Un can antinarcóticos detectó que llevaba cocaína oculta en los genitales

Estación Plus Crespo

La intersección de Ruta Provincial N° 44 y Autovía Gervasio Artigas, en el departamento Federación, fueron escenario de un particular procedimiento, encarado por la División Drogas Peligrosas en conjunto con la Delegacía Chajarí. Fue crucial la participación del can antinarcóticos “Román”.

En ese punto vial, uniformados que se encontraban de operativo detuvieron la marcha de una moto Guerrero 200 c.c., en la que se desplazaban una mujer y un varón. Se confirmó a FM Estación Plus Crespo que "al solicitar los efectivos sus datos personales y de dónde provenían, el joven comenzó a ponerse nervioso y sus dichos no coincidían con la versión que manifestaba la mujer que lo acompañaba. En esas circunstancias, el perro antinarcóticos que se encontraba a escasos metros, empezó a olfatear al masculino, quien inmediatamente se sentó en el piso. Román no cesó en su detección y comenzó a rascar insistentemente en la zona de los genitales del muchacho; dando cuenta que tenía algo oculto en esa zona".

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Musugliotis tramitó ante el Juez de Garantias del Dr. Rondoni Caffa, una requisa personal, basada en la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, comúnmente conocida como de "Narcomenudeo".

El joven de 28 años está radicado en la ciudad Federación y a instancias de cumplimentarse la medida judicial, se obtuvo un trozo compacto de color blanco, oculto entre sus partes íntimas. "El test orientativo de campo arrojó resultado positivo para Clorhidrato de Cocaína. Además de halló en su poder $40.000 y un teléfono celular, pasible de pericias; todo ello secuestrado".

La fuerza de seguridad también hizo saber que "la requisa de la mujer de 22 años, arrojó que sólo tenía un teléfono celular".

Ambos fueron detenidos, siendo trasladados hasta la Jefatura Departamental Federación, quedando imputados de la supuesta Infracción a la Ley de Narcomenudeo.