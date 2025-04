AVACC afrontó la construcción de un sobretecho en Comisaría Crespo

Charcos interiores en momentos de lluvia y recipientes para colectar el goteo pasadas varias jornadas después de las precipitaciones, son el escenario con que numerosas personas se han encontrado al momento de asistir por algún trámite a la dependencia policial de la ciudad. El inconveniente no es nuevo, pero se fue agravando en intensidad con el paso del tiempo. Tras intentos fallidos de reparación, la solución pareció encaminarse, aunque tuvo un giro significativo a instancias de llevarse adelante.

Precisamente en marzo del año pasado, se conoció que Provincia (a través de la institución policial) aportaría los materiales y la Municipalidad proveería la mano de obra. Los compromisos se frustraron y en consecuencia, AVACC (Asociación Vecinal de Apoyo a Comisaría Crespo) asumió a su exclusivo cargo la solución a esta problemática. La inversión superó los 8 millones de pesos.

Este lunes, integrantes de la Comisión exhibieron públicamente el trabajo terminado, que incide sobre sectores de la Guardia, la Oficina de Sumarios y el pasillo que conecta con Expedientes y el Área de Investigaciones. Nélson Cepeda, presidente de AVACC, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Para nosotros es importante este momento, porque se logró netamente con recursos propios. Gracias a los socios y a las empresas que nos apoyaron en este objetivo en particular, como Julicroc snacks, Roomijs helados, frigorífico Santa Isabel, Metalúrgica Sak, Intermia -refrigeriación industrial-, Neostone amoblamientos, Tecnovo, y Hugo Graas e Hijos. También participaron de la obra Omar Franz, que fue quien la hizo, y Nicolás Kapes con Zinguería Don Adolfo, que nos dieron una mano grandísima. Logramos reducir muchos costos, pero es una obra de inversión de unos 8 a 9 millones de pesos. Por eso, queremos agradecer profundamente a estos empresarios del sector privado de Crespo y a los socios, que mes a mes aportan su cuota, que en la sumatoria fue importantísimo para alcanzar la meta".

El sobretecho no sólo evitará los problemas de uso habitual de los espacios, sino que reducirá los riesgos que desencadenan las filtraciones en el sistema eléctrico y que incluso han provocado que se quemen aire acondicionados y computadoras.

"Estábamos promesa tras promesa (con la mano de obra municipal) y decidimos dejar de esperar, tomar la posta y hacerlo nosotros. La realidad es que a esto lo hicimos solos, fue totalmente hecho por AVACC, gracias a estos empresarios. Cuando tuvimos promesas incumplidas, nos comunicamos con los privados y ellos enseguida se pusieron a disposición. Son los partícipes totalmente necesarios, para que esta obra se haya hecho realidad", afirmó quien encabeza la comisión de AVACC. En alusión al cambio de decisión desde los ámbitos públicos para con la colaboración, agregó: "Desde aquella reunión en la que se prometieron los materiales para el techo, lamentablemente tres meses después, nos mandaron una nota, diciéndonos que era inviable contar con esa plata. Lo único que sí cumplieron fue lo de aportar una moto. Entendemos que quizás la Provincia no está pasando por un buen momento en materia de seguridad, pero también tenemos que reconocer que hoy si no sería por AVACC, Crespo contaría solo con una camioneta, una moto y nada más, para recorrer toda la ciudad. Sinceramente, parece como que nadie ve a Crespo. No se ve el esfuerzo que hace AVACC, los socios y los policías; porque en esto me pongo al lado de comisarios, subcomisarios, oficiales y todo el personal, que vienen y no duermen para poder cumplir con los recorridos que hoy la ciudadanía demanda. Son pocos y estiran las alcances de las guardias. Crespo está muy grande, se ha expandido para todos lados y no es fácil dar seguridad, con los pocos recursos que hoy llegan desde la propia Policía de Entre Ríos".

También se ejecutó la reparación de parte del cielorraso y se solucionó la caída de una parte del mismo, hace pocos días. Resta la pintura interior, tras el reacondicionamiento de los efectos de la humedad en las paredes.

Desde la Comisión se valoró el aporte de los socios y en tal sentido, Cepeda manifestó: "La cuota mínima es de $5.000, pero entendemos la situación que atraviesa el país y si la gente quiere colaborar, bienvenido sea. No importa que no llegue al monto, con lo que pueda, cada peso a nosotros nos ayuda. Con las filtraciones que veníamos teniendo hemos perdido aire acondicionado, computadora, fotocopiadora, y todo es gasto. Para quien se quiera sumar como socio, nos pueden contactar e incluso a través de nuestras redes sociales, vamos a arrancar una campaña de nuevos socios. Estamos hablando de la seguridad de la ciudad, que es sumamente importante -aunque quizás muchas personas no lo vean o sientan así-, pero nos repercute a todos".

Proyectos 2025

Nélson Cepeda indicó que la construcción del sobretecho y las mejoras complementarias en ese aspecto, impulsan a la comisión a continuar trabajando para nuevos aportes a la policía de Crespo. Anticipó que "se están haciendo gestiones para tener una nueva Kangoo u otro vehículo que se adapte al patrullaje local. En principio sería una Kangoo, porque es una unidad que a la Comisaría le ha servido muchísimo, pero también se barajaron otras opciones como una camioneta Hilux, S10, ó Ranger; habría que ver qué monto es el más competitivo y a qué vehículo se le puede sacar mejor provecho. Sería en reemplazo de una de las Kangoo -la modelo 2019-, que ya está cumpliendo su vida útil, para la dinámica que tiene esta comisaría. La idea es renovar el parque automotor".