Básquet: Testimonios de protagonistas tras el triunfo de Talleres ante Unión

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo

Luego de la victoria del elenco de la capital provincial ante el “Cervecero”, por la cuarta fecha de la APB, brindaron su testimonio Manuel Robles del conjunto local y Luciano Harik por parte de la visita.

Unión

Robles: “Nuestros últimos partidos fueron como el de hoy. Esta vez nos tocó a nosotros perder, cuestión de algunas pelotas puntuales y no se nos dio el resultado favorable, pero dejamos todo en la cancha. Yo creo que hicimos un buen partido, incluso nos faltaron varios de nuestros jugadores importantes, como por ejemplo Juampi Folmer y después nos quedamos sin Alan Hainze y Adolfo Rau por las faltas, entonces no teníamos jugadores grandes y se hizo más difícil. Al final no lo pudimos cerrar y quedó para ellos, pero creo que hicimos un buen partido” A su vez destacó al rival de turno: “Ellos tienen un equipo largo, tienen varios jugadores que aportan mucho. Fue lindo verlo a Tobías Motura, un jugador que nos acompañó un tiempo”. Y cerró: “Todos los detalles son importantes, el básquet es un juego de detalles sobre todo en partidos como estos, que un simple vale un montón. Pero en definitiva hay que seguir para adelante”.

Talleres:

Harik: “Vinimos a buscar este triunfo, veníamos de dos victorias en casa y el de hoy era un partido que lo podíamos robar, venimos con confianza, el equipo está entrenando bien así que creo que hicimos un buen partido”. En relación al equipo de Marco Percara admitió: “Ellos tienen buenos jugadores, pero lo ganamos por individualidad más que nada, creo que tuvimos algunos errores que nos llevaron el suplementario, pero no nos caímos y pudimos sacar el partido adelante”. Y finalizó: “de piernas estuvimos bien durante todo el partido, supimos manejar la zona de ellos durante casi todo el encuentro así que estamos contentos por cómo juega el equipo y por la victoria. Creo que estamos para ganarle a cualquiera, somos un equipo que le sobra nada así que el esfuerzo de cada uno tiene que ser el 110%. Hay gente con experiencia también y eso nos ayuda siempre a los más jóvenes”.

