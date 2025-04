Paraná Campaña: Cultural venció a Unión de Viale, mientras que Sarmiento y Unión de Crespo empataron sus partidos en la 4° fecha

Cultural logró una importante victoria como visitante al imponerse por 2 a 0 frente a Unión de Viale. El conjunto visitante mostró solidez y se llevó los tres puntos en un partido que lo tuvo como protagonista.

Por su parte, Sarmiento no logró quedarse con la victoria de local y terminó empatando 1 a 1 frente a Unión Agrarios Cerrito.

En otro de los duelos de la jornada, Unión de Crespo también sumó un punto tras igualar 1 a 1 en su visita al Viale FBC. El elenco crespense fue protagonista de un partido disputado, en el que ambos conjuntos buscaron el triunfo hasta el final.

La fecha dejó un balance con un triunfo visitante y dos empates, en otra jornada protagónica para los equipos crespenses.

Resultados Zona Sur

Resultados Zona Norte

Independiente Football Club 2 – Club Atlético Hasenkamp 1

Juventud Sarmiento 0 – Club Social y Deportivo Tuyango 0

Asociación Social y Deportiva Diego Maradona 1– Atlético María Grande 6

Deportivo Bovril 2 – Club Atlético Hernandarias 3

Club Sauce de Luna 0 – Atlético Litoral 4

Posiciones

Próxima fecha (5ta)

Zona Norte

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Independiente FBC de Hernandarias

Atlético Hasenkamp vs. Asoc. Diego Maradona de María Grande

Club Sauce de Luna vs. Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Atl. María Grande vs. Deportivo Bovril

Atlético Hernandarias vs. Litoral de María Grande

Zona Sur

Unión de Crespo vs. Unión de Viale

Cultural de Crespo vs. Sarmiento de Crespo

Cañadita Central de Seguí vs. Viale FBC

Unión Agrarios Cerrito vs. Seguí FBC

Arsenal de Viale vs. Deportivo Tabossi