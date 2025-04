Sóftbol: Nueva propuesta deportiva en Crespo

Rodrigo Schmidt, profesor de la disciplina y Francisco Morales, Subdirector de Deportes, visitaron los estudios de FM Estación Plus Crespo y dieron detalles de la nueva actividad deportiva para la ciudad.

Con respecto al origen de la llegada de esta disciplina a Crespo, el responsable del área de deportes destacó que “cuando se creó el Centro de Educación Física (CEF) en Crespo, el municipio, en conjunto con el Consejo General de Educación (CGE) hizo un convenio que consta de dos partes. El Consejo se hace cargo de los sueldos para quiénes dicten las clases en el CEF y el Municipio se hace cargo de ofrecer los espacios para poder desarrollar las actividades deportivas y proveer una parte de los materiales necesarios para cada disciplina. El CGE provee otra parte y el CEF también se nutre de recursos con diferentes ventas de productos. Estaba faltando un lugar para hacer sóftbol porque se venía practicando en el espacio que se ubica al lado del Playón ‘Gordi Decoud’, que no tiene las medidas reglamentarias. Es por eso que se decidió darle lugar a la práctica de este deporte en el predio del Ejército, al lado de la cancha de rugby de Unión donde antes funcionaba la huerta municipal. En charlas con la directora del CEF, Ana Koch, vimos que esta disciplina sólo se desarrollaba en el Centro o en las escuelas primarias y secundarias en la clase de educación física, pero si a algún alumno le interesaba practicar sóftbol con frecuencia, tenía que irse a Paraná que, cabe destacar, es una potencia nacional. En consecuencia, se decidió darle un espacio a todos los chicos, jóvenes y adultos que quieran empezar a practicar en nuestra ciudad para que en un futuro podamos tener competencias y por qué no ser parte de la Liga Paranaense. Esto es paso a paso, por ahora tenemos el espacio, pero hay que seguir nutriendo de elementos y que se vaya armando el semillero con los más chicos y tal vez en este año podamos tener algún encuentro con equipos de otra ciudad, como por ejemplo Valle María que tiene Escuela Municipal de sóftbol”.

Por su parte, el profesor de la disciplina, Rodrigo Schmidt, recibido del CEF y trabajando en el Centro desde el año pasado comentó: “desde un principio cuando era estudiante y tenía clases de sóftbol, me atrajo el deporte, pero nunca me imaginé ser profesor de esta disciplina. Cuando se presentaron las horas para dar clases, presenté proyecto y tuve la suerte de que me convocaran. El año pasado tenía a cargo al grupo de jóvenes y adultos y ya para este año se me suman las categorías formativas. En cuanto a una futura competencia sería sumarse a la Liga Paranaense que compiten equipos de Paraná y Oro Verde. Este año la idea es tener un par de amistosos, que en el 2024 tuvimos algunos contra Valle María y contra el equipo del CEF. Ahora que tenemos espacio propio, la gente se ha interesado mucho y en el grupo de jóvenes y adultos tenemos 15 personas entrenando y el grupo de niños son 4 pero obviamente queremos seguir sumando. Estamos muy contentos con nuestro espacio porque el año pasado practicábamos en la cancha ubicada atrás de la Escuela de Comercio y en el verano lo hacíamos en el Campo de Deportes ‘Yapeyú’, pero al concurrir tanta gente a hacer otras actividades, teníamos que tener cuidado con los lanzamientos o los bateos, ahora podemos hacerlo tranquilos”.





El día de la inauguración de la cancha, estuvieron presentes profesionales de la disciplina. Al respecto, Morales dijo: “se hizo una invitación al director de los Centros de Educación Física de la costa del Paraná, Fabricio Martínez, que a su vez está como integrante de la Confederación Argentina de Sóftbol y nos hizo la propuesta de traer a integrantes de la Selección Nacional tanto masculina como femenina y no dudamos en decir que sí. A partir de ahí, decidimos darle un marco más formal al acto, invitando a las autoridades de las escuelas. Porque si bien, la prioridad del espacio es del CEF, también queremos que los alumnos de las escuelas puedan usarlo en el horario de Educación Física. Así como se usa el Campo de Deportes ‘Yapeyú’ para la práctica de atletismo, proveer ese espacio para que también practiquen sóftbol. Así que hicimos la invitación para que puedan ver una demostración de parte de quienes representaron a nuestro país obteniendo títulos Sudamericanos y Mundiales, los que estuvieron quedaron enloquecidos y vieron que obviamente juegan a otro ritmo al que están acostumbrados, pero quién dice que en algún futuro no tengamos un representante crespense en el Seleccionado Nacional. Por otra parte, creo que quedaron las puertas abiertas con los dirigentes de la Confederación Argentina y también con el cuerpo técnico de la Selección para darnos apoyo en lo que necesitemos. Hablando con Ana Koch ya se está viendo la posibilidad de hacer una capacitación específica de sóftbol para los profes a través del CGE con la presencia de integrantes de la Confederación y de la Selección. Pero primero hay que presentar un proyecto así que estamos viendo ese tema”.

En relación a los pormenores de la práctica, Schmidt comentó que: “es un juego rápido y que lo puede practicar cualquiera, no hace falta ninguna aptitud física para practicarlo. Las clases son más bien recreativas porque la idea es adaptar las actividades a todos los que concurran, que vayan y conozcan el deporte. Sólo tienen que llevar una botellita de agua y ganas de aprender porque tenemos todos los elementos en el lugar. En este momento tengo dos grupos a cargo. Lunes y miércoles son los días de entrenamiento, de 18.30 a 19.30 hs. el grupo de niños y de 20 a 21 hs. los jóvenes y adultos. Ya hay gente practicando, se armó un muy lindo grupo donde nos ayudamos entre todos porque el sóftbol tiene varias reglas, pero se aprende rápido y esperamos sumar muchos más. En cuanto al juego en sí es lanzar la pelota, batear y correr a las bases. No implica mucho más que esas 3 acciones principales. Hay un equipo que defiende y se ubica en distintas posiciones tratando de quemar/anular al bateador/corredor del equipo que ataca. El turno de ataque o defensa de cada equipo va cambiando.”

