Vélez Sarsfield realizó una jornada de captación de talentos en Crespo: “Argentina tiene un talento natural”

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo

La actividad, enmarcada dentro del programa de búsqueda de juveniles que el club de Liniers despliega a lo largo del país, contó con una nutrida participación de chicos de distintas categorías y localidades vecinas.

Desde el área de captación de la institución, Maximiliano López y Beto Silvero encabezaron la prueba y destacaron la importancia de visitar distintas regiones del país, valorando la tradición futbolera del interior.

“Buscamos siempre nuclear la mayor cantidad de puntos geográficos del país, porque creemos que todos los lugares tienen talento. Vélez apuesta a una formación integral de los jugadores, con la responsabilidad que eso implica para nosotros como club y también con el compromiso con las instituciones que nos reciben, como es el caso de Sarmiento”, expresó López en diálogo con FM Estación Plus Crespo.

Vélez es reconocido históricamente por su trabajo en divisiones inferiores, y sobre eso, López destacó: “Gracias a Dios tenemos un país muy rico en cuanto al talento infanto-juvenil. Vélez ha nutrido a lo largo de los años no sólo a clubes del extranjero, sino también a la Selección Nacional. Ese trabajo se hace día a día, muchas veces en silencio, buscando la formación íntegra de los deportistas”.

La captación no responde a una fórmula exacta: “La evaluación depende de muchos factores: la edad, la maduración, la actitud, la técnica, el talento. Tratamos de conjugar todos esos aspectos para tomar decisiones acertadas y acompañar el desarrollo del chico. Pero siempre les decimos lo mismo: si tienen la ilusión, tienen que intentarlo. Ir a Buenos Aires no es sencillo, pero si hay acompañamiento familiar, es un plus importantísimo”.

Por su parte, Beto Silvero, quien también forma parte del equipo de captación, valoró las características físicas y culturales de la región: “En Crespo hay un biotipo muy marcado, con mucha descendencia alemana. Son chicos fuertes, grandes físicamente, bien alimentados. Eso suma, pero al final lo que importa es qué hacen con la pelota. Queremos verlos jugar, divertirse, y también acompañar ese sueño que traen con tanta ilusión”.

Sobre la convocatoria, Silvero resaltó el entusiasmo de los participantes: “Estamos viendo buena participación. Se están repartiendo las pecheras y arrancamos con los más chiquitos. Es importante que vengan con la ilusión, aunque estén un poco nerviosos, nosotros intentamos sacarles esa presión”.

Finalmente, explicaron que, en caso de detectar jugadores con potencial, el club se encarga de todo el proceso de comunicación y logística: “Vélez brinda contención, tanto al chico como a la familia. Desde el viaje hasta la estadía, se trabaja para que el proceso sea lo más acompañador posible”, detallaron.

Con el respaldo del Club Sarmiento como anfitrión, la jornada se desarrolló en un clima de alegría, respeto y esperanza, con el anhelo de que el talento local pueda seguir proyectándose en el fútbol grande del país.