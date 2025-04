Tránsito cortado y tareas de limpieza por derrame de efluentes alimenticios

Estación Plus Crespo

En horas de la siesta de este miércoles, el flujo vehicular se vió interrumpido en su desplazamiento por calle San Martín -primeras cuadras en su extensión hacia el centro- y algunas cuadras de la zona, en virtud de líquidos que corrían por la vía pública.

Desde la Municipalidad se hizo saber que personal trabajó "ante la rotura de un tanque y el derrame de líquidos pertenecientes a una empresa ubicada en Barrio Del Rosario".

Las tareas principales de limpieza se llevaron adelante en "la zona comprendida entre las calles Otto Sagemüller, San Martín y Mitre", consignó el municipio.

Pudo conocer FM Estación Plus Crespo que el derrame de aguas servidas de sustancias alimenticias no implicaba riesgo para la población, por lo que no fue necesaria la intervención bomberil. Con un camión regador y cuadrilla municipal, se subsanó el inconveniente, devolviendo la transitabilidad.

"Desde el Municipio se están llevando adelante todas las acciones pertinentes para abordar esta situación, interviniendo con responsabilidad y compromiso", informó la Municipalidad.