Convocan a comerciantes a reunirse por dos temas que preocupan al sector

Este miércoles 23 de abril a las 20:30, en la sede del Centro Comercial -ubicado en Tratado del Pilar 1436-, se llevará adelante una reunión con todos aquellos que se dediquen a la actividad comercial en la ciudad, incluyendo todos los rubros, habida cuenta de la trascendencia que tienen los temas a abordar, para el presente y futuro del sector.

Dos ejes los preocupan, al punto de haber peticionado ser escuchados por los ediles: "Beneficios impositivos al Distrito Comercial Norte - Comercio a Cielo Abierto en El Castillo; y proyecto de derogación de la Ordenanza que adhiere a la Ley de Grandes Superficies".

Leonardo Diez, presidente del Centro Comercial, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "El 25 de marzo hemos elevado una nota al Concejo Deliberante, donde pedíamos una reunión, a realizarse en la sede del Centro Comercial. Los invitamos, porque entendemos propicio que la Comisión Directiva en pleno, se interiorice sobre estas situaciones, para transmitirles a nuestros socios las respuestas sobre lo que están reclamando, ya que están preocupados por estos dos temas. Nos invitaron ellos a una sesión o reunión en su recinto, que iba a ser hoy martes, pero respondimos nuevamente nuestra intención de que, por favor, se acerquen a la sede del Centro Comercial. Buscamos un diálogo de forma directa, sincera, donde ambas partes podamos abordar estos temas y llegar a un acuerdo, o al menos plantearles nuestra inquietud para que la puedan considerar a la hora de tomar definiciones".

"Entendemos que la derogación a la ordenanza que adhiere a la Ley de Grandes Superficies aún está en tratamiento, con lo cual nos parece una urgencia abordar este tema", agregó.

La reunión entre pares quedó definida para este miércoles: "Hemos convocado a los comerciantes de toda la ciudad, sean socios o no socios del Centro Comercial, como para que puedan aclarar sus dudas y algunas situaciones, respecto a esta ley, los beneficios que tiene, y el impacto en los diferentes rubros", dijo el presidente.

Desde la entidad, mientras aguardan poder agendar un encuentro con el Concejo Deliberante, trabajaron en la esencia del planteo y elaboraron un informe pormenorizado de los alcances de la Ley en el ámbito local, el impacto, qué pasaría si no existiese -como se pretende con el proyecto-, e incluso una alternativa a la propuesta presentada por el Frente Crespo Nos Une. En tal sentido, Diez comentó: "Hoy lo hemos presentado también al Departamento Legislativo de la ciudad, conjuntamente con la nota reiterando el pedido de que se acerquen a nuestra sede. La Ley Provincial 9393 no es restrictiva de nada. Por el contrario, es proteccionista del comercio local. No impide el crecimiento del comercio de ninguna forma, sino que establece ciertas condiciones, que un comerciante debe reunir a la hora de ampliarse, atendiendo el impacto que se proyecta tendría en el resto de la planta comercial, más en localidades crecientes como la nuestra. Entendemos que es sumamente beneficioso estar adheridos y de hecho, la realidad lo ha demostrado a través de estos años. Aún así, entendemos que se podrían tratar por vías de excepciones algunos casos puntuales, para lo cual no es necesario derogar una adhesión a la Ley Provincial aludida. Insistimos en que ha servido muchísimo para proteger el comercio local y vamos a seguir por esa senda, defendiendo esta causa que consideramos importante como comunidad".

En relación al otro punto a debatir, indicó: "Genera una competencia desleal los beneficios del Distrito Comercial Norte. Entendemos que se comercie a cielo abierto, obviamente apoyando la iniciativa como una oferta turística; pero no estamos de acuerdo con que se otorguen beneficios impositivos por 10 años -que ya se han otorgado, porque esta ordenanza está vigente-". En esa línea de pensamiento, ejemplificó: "Si viene un comercio de indumentaria, que hoy se instala en ese sector, tiene una exención impositiva de 10 años. Se libera de pagar tasas municipales. ¿Cómo hace para competir un comerciante que está instalado en el centro, con todos sus costos, alquileres, pagando absolutamente todos los impuestos provinciales y todas las tasas municipales?. Si se tratase de un centro comercial que esté ubicado a 6 kilómetros de la planta urbana, todavía es entendible, porque la gente tendría un inconveniente o una complejidad para trasladarse y es una manera de ayudar a que cautive clientes. Pero estando en la misma ciudad, genera una competencia desleal. Es nuestra preocupación".

Ambos temas mantienen atentos a quienes han abierto un negocio, de cualquier rama. Leonardo Diez plasmó aún más esas preocupaciones, advirtiendo por la posible conjunción de estos factores que pretenden analizar en un mano a mano con los concejales: "Si combinamos los beneficios con esta derogación, por ejemplo, el día de mañana se podría instalar en el Distrito Norte un comercio de Gran Superficie con una exención impositiva de 10 años.Imaginemos lo que eso puede causar al resto del comercio crespense. Ahí es donde se enciende la alarma del Centro Comercial, porque son dos temas sumamente ligados, no los vemos como cuestiones separadas. Nos preocupa la combinación y sabemos que a nuestros representados y al sector en general también; por eso abrimos la convocatoria para que se acerquen a conocer del tema, que se informen, que puedan tomar postura en la defensa de algo que nos implica y que para ello, todos tenemos que estar bien informados", concluyó.