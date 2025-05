La Justicia Federal citó a indagatoria a los Etchevehere

En el marco de una causa federal por presunta extorsión y violencia económica, la Justicia Federal de Paraná citó a indagatoria a los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, junto a su madre, Leonor María Barbero Marcial. Todos deberán comparecer entre el 2 y el 3 de junio próximos en la sede judicial ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana.

La causa, caratulada “N.N. y otros s/ Extorsión – Denunciante: Etchevehere, Dolores y otro” (Expediente FPA8173/2020), se tramita desde hace varios años e involucra denuncias realizadas por Dolores Etchevehere, quien acusó a su familia de haber ejercido maniobras de despojo sobre su parte en la herencia familiar, lo que encuadraría en hechos de violencia económica. También afirma que los hermanos estafaron a tres de sus primas hermanas que viven en Brasil.

Según supo UNO, el cronograma judicial establece que Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura de la Nación, deberá presentarse el lunes 2 de junio a las 9:30. A las 10:30 del mismo día está citado su hermano Arturo Sebastián. Al día siguiente, el martes 3 de junio, Juan Diego Etchevehere deberá declarar a las 9:30, y a las 10:30 está prevista la audiencia de Leonor María Barbero Marcial, madre de los tres hermanos.

La causa

La investigación se enmarca en una serie de conflictos familiares entre Dolores Etchevehere y el resto de su familia, a quien les reclama lo que considera su parte legítima de los bienes heredados de su padre Luis Felix Etchevehere -quien fue Director de El Diario-, fallecido en 2009.

Se espera que estas declaraciones indagatorias aporten nuevos elementos a una causa compleja que involucra no solo aspectos legales y patrimoniales, sino también una denuncia por violencia estructural y simbólica ejercida dentro del seno familiar.

El oficio judicial al que accedió UNO también se dispone que el Jefe de la División Unidad Operativa Federal, el Subcomisario Gonzalo Alexis Mendoza, quien debe notificar de las citaciones a la familia Etchevehere, efectúe "un amplio informe de vida y costumbres (socio-ambiental) de los mismos, estableciendo sus estados patrimoniales".

Se indica que el informe "contendrá elementos de valoración adecuados para que -en caso de corresponder- permita establecer la fijación de honorarios (art. 63 de la Ley 24.946), en el que deberá hacerse constar: a) datos del ciudadano (apellido y nombres, domicilio, nacionalidad, edad, estado civil, DNI y teléfono); b) datos de su grupo familiar (padre, madre, hermanos, pareja y/o concubina, e hijos); c) datos en relación al grupo familiar conviviente; d) estudios realizados; e) vida laboral; f) ingresos mensuales aproximados; g) vida social de la familia; h) patrimonio; i) características de su actual domicilio; j) afecciones graves de salud de los imputados y de las personas a su cargo; k) datos de las personas que fueron entrevistadas a los fines de confeccionar el informe de vida y costumbres ordenado".

Qué dice la denunciante

Días atrás, Dolores dio una entrevista a Radio Costa Paraná y dio detalles sobre la marcha de la causa . Al respecto, precisó que la Justicia Penal Federal, le levantó el secreto bancario y analizó toda la información sobre sus transacciones. “Me han estudiado, desde que murió mi padre hasta hoy, todos mis movimientos bancarios, de punta a punta, hasta el último detalle, a través del Departamento de Investigación de la Policía Federal, y no encontraron ni una transacción comercial realizada entre mi persona y los bienes que mi padre dejó. De las empresas que mi padre dejó, no hay ninguna transacción económica entre ninguno de los campos que eran de mi padre, y, anteriormente, de mi abuelo. No hay un depósito de ningún dividendo en estos 16 años que esta sucesión está indivisa”, dijo.

"Me levantó el secreto bancario la Justicia Penal Federal y no encontró ninguna transacción ni depósito de dividendos, de nada, en el transcurso de estos 16 años respecto de los Etchevehere corruptos", completó.