Choque de motos en Strobel dejó 3 personas lesionadas

En la tarde de este miércoles, efectivos policiales de Comisaría Strobel asistieron a las personas que se vieron involucradas en un siniestro vial, ocurrido sobre Av. Pte. Perón y 3 de Febrero, de esa localidad del departamento Diamante.

Se informó a FM Estación Plus Crespo que la colisión se produjo entre dos motocicletas Corven 110 cc., que circulaban en el mismo sentido por la avenida.

"Por los primeros indicios colectados en el lugar, es posible que uno de los motovehículos, al mando de una mujer mayor de edad, habría realizado una maniobra de giro sin advertir el desplazamiento del otro ciclomotor, con dos jóvenes ocupantes también mayores de edad", precisó la fuerza de seguridad.

Como consecuencia del impacto, las tres personas resultaron con diversas lesiones, siendo atendidas en el hospital local.

La Fiscalía dispuso la realización de pericias por parte del gabinete criminalístico, para determinar fehacientemente las causas y secuencia del siniestro vial.