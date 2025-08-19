Carlos Victorio Siegfried

Plus en Vivo

Falleció el 19 de agosto, a la edad de 70 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 20 de agosto a las 11:00, en el Cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 9:30 hs. Hogar de duelo: Entre Ríos 885 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

