Carlos Victorio Siegfried

Carlos Victorio SiegfriedNecrológicas19 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 19 de agosto, a la edad de 70 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 20 de agosto a las 11:00, en el Cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 9:30 hs. Hogar de duelo: Entre Ríos 885 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Adiós Magis TV: ordenan suspender todas las cuentas y el servicio se despide para siempreInformación General18 de agosto de 2025
La aplicación que tenía cientos de miles de usuarios registrados en todo el país dejará de funcionar para siempre. Los detalles.
Municipio otorgó un subsidio de $15 millones a la Asociación Deportiva y Cultural
El Ejecutivo giró el Decreto al Honorable Concejo Deliberante, dado que el monto excede los movimientos económicos que puede efectuar de manera independiente bajo esa condición. En qué consiste la inversión.
Murió Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos
Falleció a los 85 años en un geriátrico de Paraná. Había recibido libertad condicional por su delicada salud. Su historia marcó el ascenso y la caída de un grupo empresario que dejó más de 1.500 damnificados, un perjuicio millonario al fisco y 200 trabajadores en la calle.
Abusó sexualmente de su hija y fue condenado a 16 años de cárcelPoliciales/Judiciales19 de agosto de 2025
El hombre violó a la víctima desde el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.