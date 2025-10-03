Enfermero entrerriano detenido por venta ilegal de fentanilo: lo vinculan con una muerte por sobredosis en 2023

Tras la detención de un enfermero acusado de sustraer y comercializar fentanilo y otros medicamentos hospitalarios, fuentes de Gendarmería Nacional Argentina confirmaron que el hombre estaba vinculado alfallecimiento por sobredosis de una persona ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Las pesquisas comenzaron en julio de este año por requerimiento de la Fiscalía Federal Penal del Área de Casos Complejos de Rosario y la Procaduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Tras tres meses de investigación, se constató que el detenido fue una de las últimas personas en tener contacto con la víctima.

El sospechoso en un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario por estar vinculado a la comercialización de medicamentos de venta prohibida para particulares, entre ellos fentanilo. El delito que se le imputa es "tráfico ilícito de fármacos de uso hospitalario".

El Magistrado Interviniente ordenó cinco allanamientos: tres en Rosario y dos en Concepción del Uruguay. Entre los lugares registrados estuvieron el policlínico de PAMI donde trabajaba el acusado, su domicilio en Rosario y propiedades de familiares en Entre Ríos.

En el operativo participaron efectivos del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Rosario y Concepción del Uruguay, además de la Sección de Investigaciones Antidrogas Rosario.

Elementos secuestrados

En el domicilio del sospechoso en Rosario, los gendarmes decomisaron:

-6 ampollas de distintos medicamentos (4 de fentanilo, una de Detenler Clorh y otra de Adrenalina Clorh).

-24 frascos de bromuro de vecuronio.

-24 gramos de marihuana.

-98 jeringas.

-diversos psicofármacos, entre ellos Blokium, Metformina y Furosemida.

En la sede de PAMI, los funcionarios secuestraron documentación de interés: recetas de psicotrópicos, libros de registro de fentanilo y movimientos de stock de bromuro de vecuronio.

El detenido fue interceptado cuando egresaba de su lugar de trabajo, en poder de ocho blíster de medicamentos. También se le incautó su vehículo, un Volkswagen Passat.

En los allanamientos realizados en Concepción del Uruguay, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre 22 y 60 municiones en domicilios de familiares.

Avance de la causa

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal por delitos vinculados al narcomenudeo, comercialización ilegal de estupefacientes y tenencia de armas. La investigación busca establecer con precisión su responsabilidad en el suministro de la droga que provocó el fallecimiento en 2023.

Cabe aclarar que el uso de ampollas de fentanilo, sustancia de altísima peligrosidad, está prohibido fuera de ámbitos médicos.

Elonce