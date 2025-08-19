El Centro Comercial de Crespo renovó autoridades en su asamblea anual

Lluvia en Crespo: se registraron 60 mm, no hubo familias asistidas por anegamientos
Crespo registró 60 milímetros de lluvia hasta la tarde del martes, sin reportarse evacuados ni intervenciones por parte de Bomberos. ¿Cuándo cambia el clima?
En el marco de la asamblea general ordinaria realizada anoche, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo llevó adelante la renovación de su comisión directiva, en un encuentro que contó con la participación de los socios de la institución.Crespo19 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Durante la reunión se puso a consideración la gestión y el balance del último período, y se destacó la importancia de esta instancia especial para la entidad, que avanza en el camino hacia su cincuentenario. Desde la conducción se agradeció la presencia de los asociados y el acompañamiento sostenido a las actividades del Centro Comercial.
· Presidente: Leonardo Díez
· Vicepresidente: Claudia Plem
· Secretaria: Alicia Fernández
· Prosecretaria: Gladys Acosta
· Tesorera: María Cristina Benner
· Protesorero: Silvio Heinz
Como vocales titulares fueron designados Fernando Pietrafesa, Darío Berón, Claudia Berg y Daniel Giosa. En tanto, los vocales suplentes serán Juan Carlos Schmidt (representante de la Agrícola Regional), Rubén Welizco, Viviana Kranevitter y Marcos Campos.
La fiscalización de la institución estará a cargo de Sebastián Folmer como revisor de cuentas titular y de Zulma Jurado como suplente.
De esta manera, el Centro Comercial de Crespo renovó sus autoridades y reafirmó su compromiso de trabajo conjunto con el sector empresarial, industrial y de servicios de la ciudad.
