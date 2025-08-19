El Centro Comercial de Crespo renovó autoridades en su asamblea anual

Durante la reunión se puso a consideración la gestión y el balance del último período, y se destacó la importancia de esta instancia especial para la entidad, que avanza en el camino hacia su cincuentenario. Desde la conducción se agradeció la presencia de los asociados y el acompañamiento sostenido a las actividades del Centro Comercial.

La nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

· Presidente: Leonardo Díez

· Vicepresidente: Claudia Plem

· Secretaria: Alicia Fernández

· Prosecretaria: Gladys Acosta

· Tesorera: María Cristina Benner

· Protesorero: Silvio Heinz

Como vocales titulares fueron designados Fernando Pietrafesa, Darío Berón, Claudia Berg y Daniel Giosa. En tanto, los vocales suplentes serán Juan Carlos Schmidt (representante de la Agrícola Regional), Rubén Welizco, Viviana Kranevitter y Marcos Campos.

La fiscalización de la institución estará a cargo de Sebastián Folmer como revisor de cuentas titular y de Zulma Jurado como suplente.

De esta manera, el Centro Comercial de Crespo renovó sus autoridades y reafirmó su compromiso de trabajo conjunto con el sector empresarial, industrial y de servicios de la ciudad.