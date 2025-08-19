Plus en Vivo

El Centro Comercial de Crespo renovó autoridades en su asamblea anual

En el marco de la asamblea general ordinaria realizada anoche, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo llevó adelante la renovación de su comisión directiva, en un encuentro que contó con la participación de los socios de la institución.

Crespo19 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Centro comercial Crespo

Durante la reunión se puso a consideración la gestión y el balance del último período, y se destacó la importancia de esta instancia especial para la entidad, que avanza en el camino hacia su cincuentenario. Desde la conducción se agradeció la presencia de los asociados y el acompañamiento sostenido a las actividades del Centro Comercial.

La nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

·       Presidente: Leonardo Díez 

·       Vicepresidente: Claudia Plem

·       Secretaria: Alicia Fernández

·       Prosecretaria: Gladys Acosta

·       Tesorera: María Cristina Benner

·       Protesorero: Silvio Heinz

Como vocales titulares fueron designados Fernando Pietrafesa, Darío Berón, Claudia Berg y Daniel Giosa. En tanto, los vocales suplentes serán Juan Carlos Schmidt (representante de la Agrícola Regional), Rubén Welizco, Viviana Kranevitter y Marcos Campos.

La fiscalización de la institución estará a cargo de Sebastián Folmer como revisor de cuentas titular y de Zulma Jurado como suplente.

De esta manera, el Centro Comercial de Crespo renovó sus autoridades y reafirmó su compromiso de trabajo conjunto con el sector empresarial, industrial y de servicios de la ciudad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo