Recuperan un generador de energía robado en Viale

En la última jornada, celéricas diligencias investigativas propiciaron el recupero de un efecto robado, el cual presenta un considerable valor de mercado, además de su utilidad.

El Segundo Jefe de Comisaría Viale, Eduardo Sierra, precisó a FM Estación Plus Crespo: "En el mediodía del martes, nos constituimos en Alberdi y Moreno, habida cuenta de llamados telefónicos previos a la dependencia, que manifestaban la fugaz presencia de un sujeto conocido en el ámbito delictual de la ciudad, quien habría ingresado a una vivienda sin moradores. Esa valiosa colaboración del reporte ciudadano, posibilitó que se constate el daño a una puerta y la faltante de un generador de energía, que el propietario guardaba en un galpón del inmueble".

El funcionario indicó que "fruto de los testimonios recabados, el sospechoso lo habría cargado en una camioneta Ford F100, color blanca y naranja, retirándose de prisa del lugar".

Los pesquisas ahondaron en la posibilidad de esclarecimiento, arribando a resultados satisfactorios, sobre lo cual Sierra explicó: "Se recolectaron y chequearon registros de cámaras de seguridad de la zona, tanto privadas como las pertenecientes a la Municipalidad de Viale; revisión que posibilitó establecer un seguimiento visual del rodado y reconstruir buena parte del derrotero. Asimismo, se estableció la titularidad registral de la unidad empleada en el ardid, pudiendo una comisión policial entrevistarse con el propietario. Esta persona adujo ser empleado de una chatarrería y que el generador había sido adquirido de buena fe, desconociendo la procedencia y por un monto económico considerablemente inferior al posible de conseguir. A fin de evitarse complicaciones judiciales, el hombre optó por hacer entrega voluntaria del generador de energía buscado, el cual fue secuestrado".

Mientras continúa la investigación para individualizar a quien perpetró el hecho, el efecto recuperado fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, que oportunamente ordenará la restitución.