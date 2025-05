Jornada de realización gratuita del PAP en las aldeas Santa Rosa y San Rafael

Estación Plus Crespo

El cronograma y horario es el siguiente:

* Martes 27 de mayo a las 8.30 en el salón de la Comuna de Aldea Santa Rosa.

* Martes 27 de mayo a las 10.30 en el Centro de Salud de Aldea San Rafael.

El PAP es un estudio rápido y fundamental para la detección temprana de cáncer de cuello útero.

Requisitos para realizarlo:

* No estar menstruando.

* No estar usando óvulos vaginales.

* No haber tenido relaciones sexuales en las 48 horas previas.

La jornada es sin costo. Te esperamos para cuidarnos con responsabilidad y conciencia. No se necesita inscripción.

Ese martes también se aplicará la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Es un medio efectivo para prevenir la infección por este virus y las complicaciones, incluyendo el cáncer de cuello uterino. En este caso la persona debe asistir con su carnet de vacunación.

Por consultas comunicarse al Centro de Salud ‘San Miguel’ WhatsApp +5493434 67-8470 (solo mensaje).