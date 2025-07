Marcelo Cerutti: “Crespo también hace Patria; con trabajo, educación y valores”

Este miércoles 9 de julio, como en cada rincón del país, la ciudadanía se concentró a festejar su fecha patria más importante: la Independencia. Crespo lo hizo sobre la calle 3 de Febrero, frente al edificio del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA).

La ceremonia contó con la presencia de autoridades gubernamentales locales y provinciales, policiales, militares, bomberos y eclesiásticas; Veteranos de Malvinas; sector comercial, productivo y agropecuario; e instituciones educativas, deportivas y sociales; y vecinos de la comunidad de crespo.

La Patria no se hereda: se construye, todos los días

Las palabras alusivas a la fecha, fueron realizadas por el Presidente Municipal, Marcelo Cerutti. “Cada 9 de julio nos reunimos para recordar el día en que las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron cortar definitivamente los lazos de subordinación con la corona española. Ese acto, que tuvo lugar en una casa de Tucumán, no fue solo una declaración escrita: fue una manifestación de valentía, de visión política, de compromiso con el destino común”, narró.

“La independencia no fue producto de un momento aislado. Fue la consecuencia de años de luchas, de ideas, de sacrificios. Y desde entonces, nuestra historia no dejó de ser un proceso en marcha: una construcción constante de soberanía, de justicia y de libertad”, acotó.

Luego recordó a Manuel Belgrano, uno de los grandes impulsores de nuestra identidad nacional, quien dijo: «Mucho me falta para ser un verdadero padre de la Patria; me contentaría con ser un buen hijo de ella».

En relación a esas palabras de Belgrano, Cerutti reflexionó: “Y esa frase, tan humilde como profunda, nos recuerda que no se trata de tener títulos o de figurar. Se trata de hacer lo que nos toca, con responsabilidad y compromiso, para que la Patria crezca y se fortalezca. Desde 1816 hasta hoy, la independencia argentina se fue ampliando y resignificando. A lo largo de nuestra historia, fuimos conquistando distintas libertades: La libertad de educarnos, de elegir, de expresarnos. La libertad de trabajar, de organizarse, de soñar con un futuro mejor. La libertad de vivir en paz, en democracia, con derechos y con deberes. Y esas libertades no llegaron solas. Fueron fruto de generaciones que lucharon, que se fueron organizando, que no bajaron los brazos. Fueron el resultado del esfuerzo de millones de argentinos que creyeron en el país, incluso cuando todo parecía cuesta arriba”.

Durante su discurso, Cerutti trazó paralelismo: “Aquí en nuestra ciudad lo sabemos bien. Porque somos parte de esa historia que no se detiene. Nuestra ciudad nació, creció y sigue desarrollándose gracias al trabajo constante, al compromiso de todos y a la fuerza de cada crespense” contó. Luego añadió: “Nos definimos por el respeto, por la cultura del esfuerzo, por la educación, por la solidaridad”.

Además, dejó ejemplos: “Defendemos las libertades todos los días. Cuando un chico puede ir a la escuela, cuando puede capacitarse, estudiar una carrera en la ciudad. Cuando un emprendedor puede poner en marcha su proyecto. Cuando un productor se levanta cada día para trabajar. Lo mismo ocurre con cada pyme, cada industria, cada emprendimiento que forma parte de nuestro Parque Industrial. Allí también se construye soberanía, desarrollo, y sobre todo arraigo. Allí también se hace Patria”.

En sus palabras, el intendente crespense destacó: “Porque la libertad no es una idea abstracta. Es algo que se respira en los galpones, en los talleres, en los campos, en las aulas y en cada rincón donde alguien decide hacer, crear y crecer”.

Además, invitó a los presentes: “Hoy, 9 de julio, tenemos la oportunidad de hacer un pequeño alto y mirar hacia atrás. Pero también, y sobre todo, de mirar hacia adelante. De preguntarnos qué país queremos. Qué ciudad queremos. Y qué estamos haciendo, cada uno de nosotros para lograrlo. Porque la independencia no se agota en aquel acto heroico de Tucumán. La independencia se honra con hechos, con responsabilidad ciudadana, con participación ciudadana y con vocación de servicio”.

Sobre el cierre de su mensaje, Marcelo Cerutti contó: “Desde este lugar, desde el rol que me toca ocupar hoy, quiero renovar el compromiso con una Crespo que siga creciendo, creciendo y creciendo incluso en tiempos difíciles. Una ciudad donde cada derecho se defienda, donde cada libertad se valore y donde cada esfuerzo valga la pena. Muchas gracias. ¡Feliz Día de la Independencia! y ¡Viva la Patria!”.

Las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, fueron dirigidas por Nicolás Zárate (vocalista de ‘Media Pinta’).

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo de Rubén Schmidt (Parroquia ‘Nuestra Señora del Rosario’) y Bernardo Spretz (Congregación Evangélica Crespo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata).

El Cuerpo de Bastoneras de la Asociación Civil ‘Guardia del Paraná’ presentó dos números (marcha militar ‘Avenida de las Camelias’ y ‘La Cau’ de Los Chamarriteros). Además, los integrantes de los talleres del IMEFAA y del Centro Cultural ‘La Estación’, bailaron tres danzas tradicionales.

Sobre el cierre se realizó el Desfile Cívico Institucional. Durante la jornada, también se sirvió chocolatada caliente antes y después del acto celebrativo.