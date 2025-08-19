Jornada gratuita sobre “Plantas medicinales y beneficios del arbolado”

Crespo colecciona: Abren convocatoria para participar en la segunda edición
Está abierta la convocatoria a quienes deseen participar y exponer sus objetos atesorados en el segundo encuentro denominado "Crespo Colecciona".
En el marco del Día del árbol, guardianes del suelo y el aire, la Municipalidad de Crespo organiza junto a La Agrícola Regional, a través de su Fundación LAR, la jornada gratuita "Plantas medicinales y beneficios del arbolado". Conocimientos básicos y uso responsable.
Este encuentro será el jueves 28 de agosto de 13.30 a 16.30 en el Edificio NIDO (Mendoza 855). Los cupos son limitados, por lo que es necesario inscribirse.
La jornada está destinada a las personas interesadas en la salud natural, la educación ambiental, el trabajo con huertas, el turismo rural o simplemente tener otras herramientas para aplicarlo a la vida diaria.
Para este encuentro la programación es el siguiente:
13.30 – Inicio de la Jornada
Bienvenida y presentación general
13.40 a 15.30 – Talleres
‘Plantas Medicinales: Conocimiento y Uso Responsable’. A cargo de la Dra. Ing. Agr. Mariana Bertos, especialista en etnobotánica y docente de la Facultad de Ciencias Agropecuaria (FCA) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
15.30 – Break
15.40: ‘Plantas Medicinales: Conocimiento y uso responsable’. Dictado por la Dra. Mariana Bertos, (UNER).
16.00: ‘El arbolado y sus beneficios ambientales, sociales y económicos’. A cargo del equipo técnico de Fundación La Agrícola Regional.
16.30 – Cierre de la Jornada: Espacio de intercambio final
Se entregarán certificados de asistencia por esta jornada de “Plantas medicinales y beneficios del arbolado. Conocimientos básicos y uso responsable”.
En nuestro país, cada 29 de agosto desde 1901, se celebra el día del árbol. Esta conmemoración fue propuesta por el Dr. Estanislao Zeballos, y resalta la importancia de este recurso natural. Los árboles oxigenan el aire, protegen el suelo y reducen los efectos del calentamiento global, entre otras de sus numerosas y vitales funciones.
