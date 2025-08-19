Realizarán en Crespo una capacitación para empresas y comercios

Esta capacitación, destinada a empresas y comercios, está programada para el jueves 28 a las 18.30 en el Auditorio Municipal Eva Perón (San Martín 1327). Para participar es necesario inscribirse en el siguiente link:

Durante el encuentro se trabajarán diferentes temas como:

• Principios básicos para la gestión de proyectos.

• Mi empresa y las unidades de negocio.

• Metodologías ágiles.

• Innovando en mi empresa.

• Objetivos de desarrollo sostenible.

• La inteligencia artificial para mi día a día.