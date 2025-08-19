Plus en Vivo

Realizarán en Crespo una capacitación para empresas y comercios

Del plan a la acción -Laboratorio de diseño de proyectos empresariales- se denomina la capacitación programada para el 28 de agosto. Esta actividad es organizada por la Municipalidad de Crespo junto al Polo Tecnológico del Paraná.

Crespo al día19 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Elabora%20una%20gu%C3%ADa%20para%20estructurar%20un%20proyecto%20empresarial.jpg?width=810&height=48

Esta capacitación, destinada a empresas y comercios, está programada para el jueves 28 a las 18.30 en el Auditorio Municipal Eva Perón (San Martín 1327). Para participar es necesario inscribirse en el siguiente link:

AQUÍ INSCRIPCIONES DEL PLAN A LA ACCIÓN

Durante el encuentro se trabajarán diferentes temas como: 

• Principios básicos para la gestión de proyectos.

• Mi empresa y las unidades de negocio.

• Metodologías ágiles.

• Innovando en mi empresa.

• Objetivos de desarrollo sostenible.

• La inteligencia artificial para mi día a día.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo