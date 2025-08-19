Realizarán en Crespo una capacitación para empresas y comercios

Crespo colecciona: Abren convocatoria para participar en la segunda edición
Está abierta la convocatoria a quienes deseen participar y exponer sus objetos atesorados en el segundo encuentro denominado "Crespo Colecciona".
Del plan a la acción -Laboratorio de diseño de proyectos empresariales- se denomina la capacitación programada para el 28 de agosto. Esta actividad es organizada por la Municipalidad de Crespo junto al Polo Tecnológico del Paraná.
Esta capacitación, destinada a empresas y comercios, está programada para el jueves 28 a las 18.30 en el Auditorio Municipal Eva Perón (San Martín 1327). Para participar es necesario inscribirse en el siguiente link:
Durante el encuentro se trabajarán diferentes temas como:
• Principios básicos para la gestión de proyectos.
• Mi empresa y las unidades de negocio.
• Metodologías ágiles.
• Innovando en mi empresa.
• Objetivos de desarrollo sostenible.
• La inteligencia artificial para mi día a día.
En el marco del Día del árbol, guardianes del suelo y el aire, la Municipalidad de Crespo organiza junto a La Agrícola Regional, a través de su Fundación LAR, la jornada gratuita "Plantas medicinales y beneficios del arbolado". Conocimientos básicos y uso responsable.
Apuntando a "una Argentina libre, justa, ordenada y solidaria”, el intendente de Crespo instó a defender con valores y acciones, el legado del gran prócer nacional.
En la continuidad del programa participativo ‘La Plaza de Mi Barrio’, desde la Municipalidad de Crespo planifican las intervenciones en el Barrio La Paz, en espacios verdes ubicados sobre calle Tucumán (entre La Rioja y La Pampa) y Concepción del Uruguay/Concordia.
Los días 6 y 7 de septiembre se realizará en Crespo una capacitación sobre “Buenas prácticas en el manejo de gases refrigerantes inflamables”.
El intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, recorrieron los sectores de la puesta en marcha del "Plan Integral de Obras" en calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.
La aplicación que tenía cientos de miles de usuarios registrados en todo el país dejará de funcionar para siempre. Los detalles.
El Ejecutivo giró el Decreto al Honorable Concejo Deliberante, dado que el monto excede los movimientos económicos que puede efectuar de manera independiente bajo esa condición. En qué consiste la inversión.
Falleció a los 85 años en un geriátrico de Paraná. Había recibido libertad condicional por su delicada salud. Su historia marcó el ascenso y la caída de un grupo empresario que dejó más de 1.500 damnificados, un perjuicio millonario al fisco y 200 trabajadores en la calle.
El hombre violó a la víctima desde el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.