Vaticinan una exitosa presentación de "Es complicado" en Crespo

Los artistas nacionales Claribel Medina y Pablo Alarcón brindarán una función en la noche de este viernes. "Es una obra sanadora", definió el actor, en declaraciones a Estación Plus. ¿De qué se trata?

Estación Plus Crespo

Este viernes 23 de mayo, a las 21:00, el Salón Municipal de Crespo será escenario de una obra teatral que ya cosechó los aplausos de pie en ciudades de Santa Fe y Entre Ríos, en el marco de la gira, hace poco iniciada. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a $23.000, en el sector de cajas de la Municipalidad de Crespo -25 de Mayo 943-, de 7:00 a 12:00.

La comedia está protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón, referentes indiscutidos de la escena nacional. "Es complicado" es un espectáculo que atraviesa emociones y vivencias frecuentes, con mucho humor.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Pablo Alarcón se refirió a esta propuesta: "La idea es recorrer el país. Primero hicimos Santa Fe, ahora estamos en Entre Ríos y luego queremos ir provincia por provincia, hasta llegar a Jujuy y la Patagonia también. Las presentaciones en esta provincia son especiales, es muy conocida por mí y muy querida, no sólo porque Entre Ríos es uno de los lugares más lindos de esta república, sino porque también estuve unos 4 años de mi vida trabajando en Victoria, en la parte artística del Casino. Me quedaba miércoles, jueves, viernes y el sábado o domingo por la mañana volvía a Buenos Aires. Por eso conozco toda la zona y a Crespo, la conozco bien".

Acerca del argumento, que promete cautivar al público, el actor expresó: "Sin quererlo, tiene mucho que ver con nuestra vida, porque no es una obra escrita sobre la pareja que fuimos, pero sí tiene muchos condimentos. A Claribel la conozco hace 40 años, vino conmigo al país hace 35, porque estábamos casados. Tenemos dos hijas, pero estamos separados hace 25 años, y nos hemos vuelto a juntar para hacer esta comedia. Verán más de una hora de pelea, con dos posturas bien claras, que vista de afuera, me doy cuenta que la gente se ríe mucho. Nosotros sufrimos, sin embargo al público le divierte la discordia que se produce entre una mujer y un hombre, peleas por pavadas, que es lo que generalmente pasa cuando uno se pelea con su cónyuge. Tenían en común una casa quinta, afuera de la ciudad, y ya separados, los dos se sienten mal, tristes, y deciden ir cada uno por su lado a ese espacio de refugio, sin saber la llegada del uno y del otro. Se encuentran, y se inician las trifulcas, pasadas de cuentas muy grandes. Es la vida misma. Tiene un desenlace inesperado, muy gracioso. Es una obra sanadora. Se basa en el espíritu de no solamente pasarla bien, sino reflexionar sobre cómo son las relaciones humanas, y dejando un gran mensaje, que apunta a que el perdón es lo más importante que podemos hacer cuando tenemos algún conflicto".

"Es una novela que ya estaba escrita. Estábamos buscando una comedia para salir de gira con Claribel, y nos encontramos con este texto, que nos pareció muy apropiado. Dijimos, 'sí, esta es la comedia que podemos hacer', y nos sorprendemos de la forma de reírse de la gente, cómo disfrutan, y cómo lloran también, porque al reflexionar sobre los momentos duros que muchas veces la vida nos presenta, se dan cuenta que podemos vernos cada uno. Es una obra para reírse mucho, para lagrimear y reflexionar", aseguró el artista.