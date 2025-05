Abusos en Paraná: “Ha sido una mancha para la Iglesia que va a costar superar”, dijo Puiggari

Su Santidad, el papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor Juan Alberto Puiggari al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Paraná y nombró arzobispo metropolitano de la misma circunscripción eclesiástica a monseñor Raúl Martín, de 67 años, hasta ahora, obispo de Santa Rosa.

Ante estos cambios, Puiggari hizo un balance de su trabajo y destacó: “Es un motivo de alegría porque comparo esto con una carrera de postas. Hay momentos que uno se cansa o está con menos fuerzas, entrega la posta y el que viene sigue con más energía. En la tarea pastoral es así. El que viene, continúa la obra con su impronta y personalidad propia. No somos clonados. Tengo muchas esperanzas de que sirva para revitalizar toda la pastoral de Paraná y continuar lo que le parezca necesario”, manifestó.

Denuncias y causas por abusos en la Diócesis Paraná

Consultado por las causas de abusos que llegaron a la Justicia, reflexionó: “Fueron años muy difíciles. Se fue más o menos capeando en el buen sentido y las cosas se fueron ordenando. Está todo muy encaminado. Paraná ha sido pionera en poner todas estas leyes de protección del menor que se están llevando a todo el país, de manera que nuestra presidencia de la Comisión Diocesana”.

En ese sentido, reconoció que las denuncias afectaron a la Iglesia. “Si hay algo terrible que le pasó a la Iglesia es este tema. De eso no tengo dudas. No sólo ha sido una mancha, ha sido algo que va a costar superar“.

De todos modos, valoró los cambios implementados. “El viernes pasado empezó una diplomatura para protección de ambiente sanos en la UCA, con gente de primera nivel de Buenos Aires. No nos paralizamos. Lo que pasó, uno no lo puede corregir. La Justicia es la que tiene que actuar. Pero para el futuro, Paraná está a la vanguardia de estos métodos de prevención. Muchos obispos de otras diócesis me han dicho que tomaron todo de Paraná”.